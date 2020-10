Anticipazioni dal nuovo Dpcm: no a nuovi lockdown

Il nuovo Dpcm dovrebbe arrivare a breve. Nell’attesa già fioccano le indiscrezioni ma, per il momento, si escludono nuovi lockdown.

I più penalizzati dal nuovo Dpcm si preannunciano gli sport.

Mascherine anche in casa tra non conviventi

Dovrebbe arrivare a breve il nuovo Dpcm ma fioccano già le prime indiscrezioni. Tra queste anche il consiglio di indossare la mascherina in casa, se si contratta con persone non conviventi. Conte ha affermato che non si tratterà di un obbligo ma una norma non vincolante.

Per il momento, non si prevedono delle nuove chiusure anche se, la curva dei contagi dovesse di nuovo crescere, si potrà pensare a lockdown circoscritti.

Per quanto riguarda la scuola, saranno sospese le gite scolastiche come pure tutti i gemellaggi e le attività didattiche fuori sede. Potrebbe essere proposta anche la didattica a distanza per le scuole superiori, al fine di alleggerire i mezzi di trasporto pubblico.

Per quanto riguarda le feste private, dovrebbero essere necessariamente limitate a sei persone. Si attende, però , la conferma ad un divieto vero e proprio. Per quanto riguarda i matrimoni e le altre cerimonie, potrebbero essere limitati i partecipanti a soli trenta.

Le limitazioni al mondo dello sport

Per quanto riguarda le limitazioni al mondo dello sport, si potrebbe prevedere il limite massimo di 1000 spettatori. Per quanto riguarda gli eventi al chiuso, saranno 200 le persone che vi possono assistere al massimo.

Non è esclusa la possibilità di sospendere tutti gli sport di contatto tra cui: basket. I protocolli saranno diversi a seconda delle diverse federazioni sportive.

La quarantena scenderà a dieci giorni soltanto nel caso in cui ci si sia sottoposti al test antigenico o molecolare con risultato negativo al decimo giorno.