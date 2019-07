Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Lunedì 29 Luglio. Ecco che cosa accadrà nella trentaseiesima puntata

Ferit e Nazli si riavvicinano

Finalmente Manami e Nazli (Ozge Gurel) , sono riuscite ad aprire il loro tanto sognato ristorante giapponese ad Instanbul.

Dopo tante peripezie e mille ostacoli è arrivato il grande giorno dell’inaugurazione, tante persone, ottimo cibo e buona musica, proprio come Nazli aveva sempre sognato.

Nel corso della serata Ferit (Can Yaman), finalmente vicino alla sua Nazli, dopo aver acquistato le quote dell’ex socio Alì, le chiederà di ballare insieme.

La cuoca accetterà con leggero imbarazzo, ma basterà uno sguardo per ricordare ad entrambi ìl profondo amore che li lega, ma che ancora non sono riusciti a dichiararsi reciprocamente.

Occhi negli occhi, uno scambio di sguardi che farà capire a qualcuno di non avere alcuna chance.

Deniz accecato dalla gelosia

Alla scena di Ferit e Nazli che occhi negli occhi si perdono in un lungo abbraccio, farà andare fuori di testa Deniz dalla gelosia.

Il ragazzo, che si era addirittura presentato al padre di Nazli, in quel preciso istante capirà, che ogni suo sforzo è stato vano e di non avere alcuna speranza con la cuoca, ne in quel momento e ne mai.

Allora deciderà di lasciare immediatamente il locale, perchè non riuscirà a tollerare un minuto di più la ‘sconfitta’, ma soprattutto che la donna che ama è tra le braccia del suo migliore amico.

Deniz fuori controllo, tornerà a casa, li compirà un gesto folle, giocando l’ultima carta a sua disposizione.

Allora, preso dalla rabbia e dalla poca lucidità del momento, escogiterà un piano davvero diabolico, provando un ultima volta ad allontanare Ferit da Nazli.

Deniz scatenerà il putiferio. Che cosa ha in mente il fratello di Demet? Non ci resta che stare a vedere cosa accadrà.