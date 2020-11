Anticipazioni Beautiful prossime puntate: cosa accadrà a Bill e Katie

Arriveranno novità nella storyline di Bill e Katie: si troveranno ad un bivio al quale dovranno scegliere cosa fare. Ecco tutte le anticipazioni.

Per quanto concerne le puntate americane di Beautiful, nei prossimi mesi qualcosa accadrà a Bill Spencer e anche Katie sarà inglobata nelle novità che lo riguardano.

Ecco le anticipazioni di cosa accadrà a Bill nel 2020 nelle puntate di Beautiful.

Anticipazioni Beautiful

Nelle ultime puntate abbiamo visto un Bill con un’anima spenta, nel prossimo periodo la sua storyline subirà un’evoluzione e accadrà nel 2021.

Brad Bell, capo sceneggiatore e produttore di Beautiful, ha fatto trapelare delle anticipazioni. Ovviamente la trama effettiva della soap e anche della nuova storyline è segreta e non può essere svelata ma qualcosa si è lasciato sfuggire.

Tra Ridge e Brooke invece le cose andranno sempre meglio in futuro, la loro solida relazione è descritta come longeva e radicata dal produttore.

Sappiamo dalle parole del produttore, come si legge su TvSoap.it, che Katie Logan sarà ancora una volta al fianco di Bill nel 2021: la storyline non abbandonerà la loro relazione.

Anche se Katie era ferita e rassegnata sulla storia che aveva con Bill per il bacio focoso tra lui e Brooke, la donna ha deciso di lasciare una porta aperta sulla relazione con l’ex marito.

Un bivio per Bill e Katie: cosa sceglieranno?

Respinto e rifiutato più volte da Brooke, Bill ha anche cercato perdono da Katie mostrandosi deciso a riconquistarla. Katie al comportamento di Bill ha reagito dicendoli che non era ancora il momento per questo, una risposta dubbia e non definitiva.

Katie è una donna indipendente e forte, sveglia attiva e piena di iniziative lavorative e non. Bill e Katie vedranno le loro vite incrociarsi nuovamente nel 2021, qualcosa travolgerà le loro vite e i due dovranno prendere una decisione importante.

Entrambi saranno messi difronte a un bivio: prendere al volo l’occasione per cercare di far funzionare il matrimoni oppure separarsi definitivamente e andare ognuno per la sua strada.