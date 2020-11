Anteprima della nuova Fiction Rai su Rita Levi Montalcini

In arrivo una fiction su Rita Levi Montalcini sulla Rai con Elena Sofia Ricci: tutte le anticipazioni sulla storia della nota scienziata.

Il nuovo progetto della Rai è una fiction sulla storia della nota scienziata Rita Levi Montalcini, interpretata dall’attrice Elena Sofia Ricci.

Anticipazioni sulla fiction e sulla trama.

Fiction su Rita Levi Montalcini, anticipazioni

In arrivo dalla produzione Rai la fiction basata sulla storia di Rita Levi Montalcini, scienziata Premio Nobel della Medicina, che sarà interpretata da Elena Sofia Ricci.

L’attrice ha rilasciato un intervista a Tv Sorrisi e Canzoni sulla messa in onda della fiction:

troppo presto per dirlo siamo in fase di montaggio ancora.

Dopo i molti ruoli interpretati dalla Ricci si è dichiarata onorata e orgogliosa di poter interpretare Rita Levi Montalcini, una straordinaria donna che ha consacrato se stessa alla scienza.

La fiction , si legge su Tvserial.it, ripercorrerà i passi della storia della nota scienziata soffermando in particolare nell’anno in cui vinse il Premio Nobel. I flashback saranno parte integrante della realizzazione e aiuteranno i telespettatori ad addentrarsi nella storia.

Elena Sofia Ricci ha anche aggiunto che per entrare fisicamente nell’aspetto e nei panni dell’anziana scienziata ci sono volute ben 4 ore di preparazione trucco.

Trama, la vita della scienziata Premio Nobel

La nota scienziata non ha investito in famiglia e figli ma solo in studi e scienza.La sua scoperta in campo medico è stata rivoluzionaria e ha meritato un premio Nobel.

Rita Levi Montalcini ha studiato e identificato l’accrescimento delle fibre nervose e fu anche la prima donna ad essere accettata nella Pontificia Accademia delle Scienze.

La donna partecipò al movimento di liberazione femminile per la regolamentazione dell’aborto. Fu anche nominata Senatrice a vita.

Elisabetta Casellati al Senato per presentare la Fiction

Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha con onore presentato in sede la nuova fiction basata sulla vita di Rita Levi Montalcini.

La Casellati ha dichiarato:

Un’offerta di qualità, per la quale ringrazio chi vi si è dedicato e chi con impegno la promuove .

La Casellati è convinta che dare spazio e mettere in luce i valori e le straordinarie competenze di donne e uomini che hanno fatto la storia sia giusto e necessario.

Si legge su Senato.it che il mezzo televisivo è il più consono per farlo affinché un pubblico molto diversificato sia raggiunto e conquistato da contenuti così veri e validi.

Raccontare la vita di questa scienziata, ha poi continuato il presidente del Senato, è una scelta decisamente coraggiosa e lungimirante. Nella fiction potrà essere restituita con la dovuta sobrietà la grande e ricca testimonianza umana e professionale della Montalcini.