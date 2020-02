Grazie alle foto della Nasa possiamo vedere le conseguenze sull’Antartide del riscaldamento globale. Cerchiamo di capire meglio la terribile situazione.

Le temperature impazzite in Antartide mostrano gli effetti del riscaldamento globale. Sono recenti le notizie sulle temperature da record e distacchi di iceberg enorm che hanno messo in allarme gli esperti. A conferma di questo problema arrivano delle foto satellitari della NASA che dimostrano quanto sia grave la situazione.

Il caldo record in Antartide

In questo 2020 si stanno registrando temperature molto alte, alcune confermate altre no. Ciò che conta è il fatto che il caldo anomalo sta facendo sciogliere le calotte sia sulla terraferma che sulle isole. Un recente rilevamento delle temperature fatto sull’isola di Livingston, ha registrato 12° C. Gli scienziati spagnoli ospitati sono preoccupati, dato che si trovano in una delle regioni più fredde della terra.

Alle pagine El Pais il direttore della Base Antartica Jordi Felipe, ha detto:

“Nel momento in cui parliamo, nel modulo di laboratorio dove trascorriamo lunghe ore a fare previsioni, il termometro ha segnato 8,2 ° C a Livingston. Una temperatura che non mi aspettavo in Antartide. E domenica 9 febbraio Jaime mi conferma che qui sono stati superati i 12° C. Non è il record di questa base, perché negli anni ’90 c’è stata una giornata con più di 15°C, ma conferma che, in generale, viene mantenuta un’estate meridionale più benigna rispetto alle precedenti”.

La NASA inoltre cala il carico da 90, postando due immagini che mostrano l’Isola di Eagle Island tra il 4 febbraio ed il 13, mostrandoci un prima e dopo inquietante. Lo scioglimento dei ghiacci che ci mostrano è veramente drammatico ed è così grave che si vede ad occhio nudo. La diminuzione del ghiaccio e delle nevi perenni è veramente pesante e dovrebbe farci pensare.

Eagle Island dista circa 40 miglia dalla base argentina Esperanza, dove si sono registrati gli oltre 18 gradi e in quello stesso giorno, l’isola ha sperimentato una perdita di circa 2,54 cm e di ben 10 cm tutta la settimana. Non abbiamo ancora la conferma ufficiale della temperatura registrata, ma la NASA ritiene la zona come quella che si sta riscaldando più celermente sulla Terra.