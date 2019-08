Ansia da viaggio, quando la partenza fa paura: che cos’è e come si manifesta

Avete mai sentito parlare di ansia da viaggio? Cos’è e come affrontarla al meglio visto il periodo delle vacanze?

L’ansia da viaggio risulta essere un fenomeno enormemente diffuso, soprattutto d’estate e con l’approssimarsi delle vacanze.

L’estate stagione di vacanza e d’ansia

Per quanto l’estate sia la stagione più colorata dell’anno, ideale per uscire, fare attività all’aria aperta e andare in vacanza – spesso molte persone sono prese da un sentimento di agitazione e stress che sfocia in angoscia per l’imminente partenza di un viaggio che sia in aereo, macchina, treno o nave. Ma perché?

Per evitare l’ansia da vacanza è necessario riconoscere le cause che – secondo gli esperti – vanno ricercate nel nostro inconscio. Le cause sono sempre sepolte nel nostro profondo, spesso la vera causa può riferirsi a un trauma legato al viaggiare, o alla paura dell’ignoto dovuta al fatto che ci si distacchi dalla routine quotidiana.

L’ansia da vacanza o partenza risulta essere un problema superabile mediante alcune tecniche e semplici accorgimenti.

Di fatto i cambiamenti fanno paura e generano ansia e il doversi organizzare per tempo e sottostare a orari e scadenze induce uno stato di frustrazione.

La scienza spiega che chi soffre di ansia da vacanza e un soggetto predisposto, ma con le giuste tecniche di respirazione e rilassamento – oltre all’aiuto di esperti – i miglioramenti sono garantiti.