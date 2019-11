Soffri di Ansia e stress? Ecco perché dovresti fare sport: benefici per il corpo e la mente

Soffri di Ansia e stress? Ecco perché dovresti fare sport: benefici per...

L’esercizio fisico è considerato vitale per il mantenimento della forma mentale e può ridurre lo stress e ansia.

Gli studi dimostrano che lo sport è molto efficace nel ridurre l’affaticamento, migliorare la vigilanza e la concentrazione e la funzione cognitiva generale.

Quando lo stress colpisce il cervello, con le sue numerose connessioni nervose, anche il resto del corpo ne sente l’impatto.

L’esercizio e altre attività fisiche producono endorfine – sostanze chimiche nel cervello che agiscono come antidolorifici naturali.

Inoltre, migliorano anche la capacità di dormire, che a sua volta riduce lo stress.

Gli scienziati hanno scoperto che la partecipazione regolare all’esercizio aerobico ha dimostrato di ridurre i livelli complessivi di tensione, elevare e stabilizzare l’umore, migliorare il sonno e l’autostima.

Circa cinque minuti di esercizio aerobico possono iniziare a stimolare effetti anti-ansia.

Relazione tra esercizio fisico e disturbi d’ansia

Lo stress e l’ansia sono una parte normale della vita, ma i disturbi d’ansia, che colpiscono 40 milioni di adulti, sono le malattie psichiatriche più comuni.

I benefici dell’esercizio fisico possono estendersi oltre il sollievo dallo stress al miglioramento dell’ansia e dei disturbi correlati.

Gli psicologi, che studiano il modo in cui l’esercizio fisico allevia l’ansia e la depressione, suggeriscono che una camminata di 10 minuti può essere altrettanto buona di un allenamento di 45 minuti.

Alcuni studi dimostrano che l’esercizio fisico può funzionare rapidamente per elevare l’umore depresso in molte persone.

Sebbene gli effetti possano essere temporanei, dimostrano che una camminata veloce o un’altra semplice attività possono offrire parecchie ore di sollievo, simile a prendere un’aspirina per un mal di testa.

La scienza ha anche fornito alcune prove del fatto che le persone fisicamente attive hanno tassi più bassi di ansia e depressione rispetto alle persone sedentarie.

L’esercizio fisico può migliorare la salute mentale aiutando il cervello ad affrontare meglio lo stress.

In uno studio, i ricercatori hanno scoperto che coloro che hanno fatto regolarmente esercizio fisico vigoroso avevano il 25% in meno di probabilità di sviluppare depressione o disturbo d’ansia nei prossimi cinque anni.

Esercizio come parte della terapia

Una sessione di allenamento vigorosa può aiutare ad alleviare i sintomi per ore e un programma regolare può ridurli significativamente nel tempo.

Sebbene l’esercizio fisico abbia un effetto positivo per la maggior parte delle persone, alcuni studi recenti mostrano che per alcuni l’esercizio fisico potrebbe non avere un effetto positivo sull’ansia o sulla depressione.

Potrebbe non avere un forte impatto sulla salute mentale a lungo termine.

Come tutte le forme di terapia, l’effetto può variare: alcune persone possono rispondere positivamente.

Altre potrebbero scoprire che non migliora molto il loro umore e alcune potrebbero sperimentare solo un modesto beneficio a breve termine.

Tuttavia, i ricercatori affermano che gli effetti benefici dell’esercizio fisico sulla salute fisica non sono in discussione e le persone dovrebbero essere incoraggiate a rimanere fisicamente attive.

Sport, che attività fare per ansia e stress?

Fare jogging, camminare, andare in bicicletta o ballare tre o cinque volte alla settimana per 30 minuti.

Stabilisci piccoli obiettivi quotidiani e punta alla coerenza quotidiana piuttosto che a allenamenti perfetti.

È meglio camminare ogni giorno per 15-20 minuti piuttosto che aspettare fino al fine settimana per una maratona di fitness di tre ore.

Molti dati scientifici suggeriscono che la frequenza è la cosa più importante.

Trova forme di esercizio divertenti o piacevoli. Le persone estroverse spesso amano le lezioni e le attività di gruppo.

Le persone più introverse spesso preferiscono attività da soli. Distraiti con un iPod o un altro lettore multimediale portatile per scaricare audiolibri, podcast o musica.

Molte persone trovano più divertente fare esercizio mentre ascoltano qualcosa che gli piace. Recluta un “compagno di allenamento“.

Spesso è più facile attenersi alla routine di allenamento quando devi impegnarti con un amico, un partner o un collega.

Sii paziente quando inizi un nuovo programma di esercizi.

La maggior parte delle persone sedentarie ha bisogno di circa 4-8 settimane per sentirsi coordinata e sufficientemente in forma in modo da rendere più facile l’esercizio.