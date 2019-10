Ansia da colloquio di lavoro, 4 consigli per superarlo al meglio

Come fare per superare l’ansia da colloquio di lavoro? Ecco 4 consigli per essere se stessi e dare il meglio!

Il connubio perfetto ansia e colloquio di lavoro, ma anche un arma a doppio taglio per chi vuole lasciare una buona immagine di se e conquistare la tanto attesa mansione. Scopriamo come tirare fuori il meglio di noi.

Come fare un colloquio di lavoro?

Per affrontare un buon colloquio è necessario prendersi cura di se stessi e rispondere in maniera adeguata all’offerta di lavoro. Sembra una regola quasi scontata e sottovalutata, ma capita sempre più spesso di rispondere a un annuncio di lavoro in maniera impropria.

Abbigliamento e personalità sono il biglietto da visita, qualsiasi candidato che si presenti con un sorriso smagliante, padronanza dei linguaggio e della mansione ha il 50% del lavoro in tasca.

Non bisogna dimenticare che bisogna dare un ottima impressione e lasciare quel tocco di professionalità, carattere e individualità all’interlocutore anche se non è sempre facile ma indispensabile per ottenere il lavoro. Ecco alcuni consigli da seguire per dimostrare all’altro di essere delle persone competenti e adeguate.

4 consigli per il colloquio perfetto

Si sa, un colloquio di lavoro è come una cena con appuntamento, hai la classica clessidra in tasca per lasciare il meglio di te e per colpire il seduttore . Devi essere talmente bravo da sedurre chi è dall’altro lato e farti desiderare. Ma per fare questo passo non devi elemosinare ma far capire che vali molto di più di quanto lui stesso immagini.

Ecco quattro consigli pratici!

Prima di tuttocura il tuo outfit, con abbigliamento sobrio e non eccessivamente sportivo o elegante, che ti dia quel tocco di sicurezza e professionalità.

Mostrati sicuro di te senza esagerare, avere una buon autostima ha i suoi pro se non diventa invalidante.

E’ importante essere professionali, conoscere quante più cose relative alla mansione e al luogo di lavoro ed infine essere puntuale come un orologio svizzero, mai fare tardi a un colloqui di lavoro.

Adesso è arrivato il momento di mettersi in gioco, di dire addio all’ansia da prestazione e di conquistare il tanto atteso ruolo sociale.