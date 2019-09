Per molte persone, l’autunno è un momento magico pieno di notti accoglienti a lume di candela e tutto al gusto di zucca. Ma perché, ad un tratto, emerge l’ansia?

Sebbene il termine “ansia autunnale” sia relativamente nuovo (è stato coniato da un terapista gallese di nome Gene Scully nel 2005), l’ansia stagionale non è sicuramente una novità.

Il fatto è che, indipendentemente da chi sei, l’autunno è in genere pieno di cambiamenti.

Con l’autunno arrivano nuovi orari delle lezioni, nuovi posti di lavoro, nuovi impegni sociali, giorni più brevi, tempo più fresco, meno tempo libero in generale.

Non sorprende davvero che così tante persone diventino ansiose in autunno.

Fortunatamente, tuttavia, gestire questo fenomeno sanitario stagionale diventa molto più semplice se si sa che cosa lo provoca.

Giorni più brevi

La ridotta esposizione alla luce solare è uno dei motivi principali per cui molte persone soffrono sia di ansia che di depressione in autunno e in inverno.

Man mano che i giorni si accorciano, la maggior parte di noi trascorre meno tempo in giro alla luce solare diretta e questo può tradursi in una carenza di vitamina D.

Poiché letteralmente ogni tessuto nei nostri corpi ha recettori della vitamina D.

Numerosi studi hanno collegato le carenze di vitamina D all’ansia e alla depressione, non sorprende davvero che avere meno ore di luce del giorno possa causare un aumento dell’ansia.

Fortunatamente, l’assunzione di integratori di vitamina D può essere un modo efficace per combattere tale condizione.

Tornare a scuola

L’inizio di un nuovo anno scolastico può innescare l’ansia autunnale per molte persone e ha perfettamente senso.

Anche se ti è sempre piaciuto tornare tra i banchi, il fatto è che la scuola a volte è stressante.

Inoltre, non è facile accettare il cambio di stagione. Pertanto, quando si aggiunge la responsabilità di mantenere un nuovo carico di corsi ci si ritrova di fronte a tante novità.

Ragionevolmente, un cambiamento di tale portata è difficile da affrontare per molte persone, specialmente per le persone che sono già inclini all’ansia.

Come ha affermato Therese Borchard, “L’autunno è pieno di nuove cose: nuovi orari, nuovi lavori, scuola, nuovi incarichi. Non c’è da stupirsi del fatto che alcuni di noi sperimentino palpitazioni cardiache nel tentativo di elaborare tutto”.

Allergie stagionali

Uno studio del 2009 sul Journal of Affective Disorders ha scoperto che il processo che una persona attraversa quando sta combattendo un’infezione sembra lo stesso di quando quella persona è depressa o maniacale.

Altri studi hanno scoperto che i cambiamenti nei sintomi delle allergie durante le stagioni di polline basse e alte sono correlati con punteggi più alti di ansia e depressione.

Questo molto probabilmente accade perché le allergie attaccano il sistema immunitario e il corpo risponde pompando citochine (proteine ​​che segnalano infiammazione alle nostre cellule) attraverso il flusso sanguigno.

Comprensibilmente, se il tuo corpo inizia ad impazzire non appena la caduta rotola, la tua mente probabilmente seguirà l’esempio.

Quindi, se soffri sia di allergie autunnali che di ansia autunnale, sappi che anche il trattamento delle allergie dovrebbe aiutarti a trattare l’ansia.

Assumere troppe nuove responsabilità

Provare cose nuove è letteralmente un bene per il nostro cervello e, per esperienza, posso dirti che mantenere una vita sociale attiva (anche se non sei un estroverso) può fare miracoli per le persone ansiose.

Detto questo, l’ultima cosa che qualcuno che deve combattere l’ansia deve affrontare è un programma eccessivamente impegnativo, il che può essere una sfida, dal momento che molte persone entrano in una “modalità produttiva” in autunno.

Se l’ansia autunnale è una realtà per te, iscriverti a ogni nuovo club del libro, lezione di cucina, concerto di volontariato, evento di raccolta fondi e lavoro secondario non ti aiuterà.

Devi lasciare abbastanza tempo libero per la cura di te stesso, l’esercizio fisico, il riposo e le relazioni.

Sì, è importante che chiunque soffra di ansia abbia uno sbocco per tutta quell’energia nervosa da buttare fuori.