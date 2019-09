Massimo Giletti ‘L’ho lasciata per un figlio che non volevo’: la verità sulla fine della storia con Antonella Clerici

Massimo Giletti ‘L’ho lasciata per un figlio che non volevo’: la verità...

È stato un vero e proprio mistero quello della fine della relazione tra Antonella Cclerici e Massimo Giletti. I due infatti in passato sono stati insieme, intraprendendo una relazione molto seria, ma in realtà non tutti conoscevano questa storia.

I due conduttori, prima di avere grande successo nel mondo dello spettacolo, negli anni ’90 hanno intrapreso una relazione d’amore. All’epoca i due erano molto innamorati e felici, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. A quanto pare infatti, i due conduttori sono stati insieme per un periodo di tempo, ma si sono lasciati per un motivo ben preciso, che è uscito allo scoperto solo in questi anni. Dopo un anno di relazione, i due hanno deciso di lasciarsi, ma il motivo è emerso solo dopo dopo una lunga intervista con Giletti a Maurizio Costanzo.

Antonella e Massimo, la fine del loro rapporto

La storia d’amore tra Antonella e Massimo non è durata molto, ma a quanto pare il motivo che li ha portati poi a lasciarsi è stato molto serio. Secondo quanto riportato dal conduttore Giletti, la loro è stata una delle storie d’amore più belle e più intense, ma anche la più difficile. Giletti infatti parla di Antonella come una donna speciale e di cui è stato veramente innamorato:

” Dopo un anno, come ogni donna, Antonella che non era più una ragazzina desiderava una famiglia, un figlio, e io cominciai a stare male. Dentro di me la amavo, ma capivo che non mi sentivo pronto per vivere ciò che voleva lei e non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi. Lei ha rispettato la mia scelta e ha smesso di cercarmi”.

Dopo anni è riemerso il vero motivo della fine della loro relazione.

Antonella e Massimo, oggi amici

Nonostante il loro rapporto sia finito quasi bruscamente, i due con gli anni hanno deciso di ricostruire un nuovo rapporto fatto di amicizia solida e rispetto reciproco. I due infatti sono riusciti col tempo a voltare pagina e a rifarsi una vita completamente diversa. Oggi infatti Antonella è felicemente impegnata con Vittorio Garrone e per lui ha voluto addirittura cambiare città per lui, vivendo oggi ad Alessandria con la sua piccola Maelle.