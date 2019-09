La trentenne Annapaola Xodo racconta il dramma causato da un’operazione al seno e le difficili cure affrontate per uscire dalla Breast Implant Illness

Un’operazione per diventare più bella ha rischiato di provocare danni irreversibili alla 30enne padovana Annapaola Xodo, che adesso vuole raccontare tutta la sua storia per essere d’esempio.

Annapaola Xodo che voleva essere ancora più bella

La Padovana Annapaola Xodo a 22 era già una bellissima ragazza: bionda, slanciata, esile ma con le forme al punto giusto e un visino angelico.

Fidanzata con un calciatore dell’Inter forse sognava come tante sue coetanee di sfondare nel mondo dello spettacolo o diventare una famosa influencer come la Ferragni o la De Lellis.

E allora cosa c’è di meglio di un’operazione al seno, come se ne vedono tante in tv e sulle riviste…un’operazione come oramai sembra normale quasi come un’otturazione.

Ma questa volta Annapaola è stata sfortunata perché dopo l’operazione al seno ha iniziato un calvario durato ben 8 anni che le ha comportato continui ricoveri in Ospedale e lunghe cure per debellare una malattia la Breast Implant Illness che nel nostro Paese è ancora poco conosciuta

I sintomi e le lunghe cure

La malattia le inizia proprio dopo quell’intervento a cui i suoi genitori non volevano si sottoponesse ma che aveva deciso di affrontare dopo la fine del rapporto lungo 6 anni con il fidanzato si era chiuso.

Annapaola racconta ad Huffpost come si è accorta che qualcosa non andava.

“A pochi giorni dall’intervento ho iniziato ad avere problemi agli arti inferiori. Erano bollenti e rossi” “Dal 2011 al 2018 ho avuto quasi 70 ingressi in pronto soccorso e due ricoveri”

scrive in un post su Instagram

“I medici qui in Italia non capivano cosa avessi perché avevo esami perfetti, ero solo anemica( un fattore comune alle donne con questa malattia oscura).

Avevo angioedema della bocca e della lingua. Avevo shock anafilattico pur non essendo allergica a nulla.”

Lei fa ricerche su internet e scopre che molte donne soffrono di questa malattia conseguente ad un intervento chirurgico spesso estetico ma qui in Italia risulta ancora sconosciuta, trova testimonianze e pareri medici solo in America.

Sarà il caso a farle incontrare un medico come si legge su Huffingtonpost che vedendo le sue condizioni le effettua una visita cardiologica d’urgenza perché la ritiene a rischio infarto e le diagnostica una pericardite con versamento pericardico.

Le protesi vengono rimosse ma i sintomi continuano perché anche le capsule formatesi naturalmente la stavano intossicando

Il messaggio di Annapaola per tutte le ragazze come lei

E’ proprio la stessa Annapaola su Instagram a rivelare il suo dramma, passo dopo passo con dovizia di particolari. Per dare un messaggio a tutte le ragazze che come lei vorrebbero apparire più belle con qualche scorciatoia.

Lei si è salvata solo grazie alla testardaggine della madre che non si è arresa e alla fine ha trovato in America la dottoressa Feng l’ha operata togliendo tutto il tessuto che la stava quasi per uccidere.

Adesso Annapaola sta faticosamente ricominciando a vivere in modo normale e si rivolge direttamente alle ragazze e donne:

“Non bisogna cambiarsi per nessuno. Bisogna amarsi per quello che si è.”

“I media ci bombardano con immagini esagerate” “Se tornassi indietro non lo farei”

Le parole e la storia di Annapaola sono molto importanti e sollevano una riflessione etica fondamentale anche dato il diffondersi degli interventi estetici fatti in maniera superficiale, spesso anche da parte di minorenni.