Annamaria Sorrentino, svolta nel caso: Gaetano indagato per omicidio

Svolta nel terribile caso di Annamaria Sorrentino: l’amico Gaetano è stato indagato per omicidio. Che cosa è accaduto?

Nuova luce sul caso misterioso della povera Annamaria Sorrentino con l’amico Gaetano indagato per omicidio.

Gaetano indagato per omicidio

Il settimanale di cronaca Giallo evidenzia che Gaetano – l’amico della vittima e del marito – è stato indagato per omicidio. Una vera e propria svolta in un caso che ancora adesso presenta non pochi punti interrogativi.

La famiglia Sorrentino vuole chiarezza su cosa possa essere accaduto quel giorno nella casa di villeggiatura, in quanto la versione del marito Paolo Foresta non convince. Il marito della vittima – non udente così come Annamaria e gli amici presenti durante il tragico fatto – ha sempre sostenuto che la moglie si fosse buttata dal balcone dopo una lite. Un gesto volontario che non ha trovato sino adesso alcun riscontro concreto.

Paolo Foresta era l’unico indagato per omicidio preterintenzionale e ora alla lista si aggiunge anche l’amico Gaetano, come evindenzia Giallo:

“c’è un secondo indagato per la morte della bellissima annamaria”

Gaetano Ciccarelli è uno degli amici che erano presenti in quella casa di villeggiatura quando è avvenuta la tragica vicenda:

“a quanto pare non si è trattato di suicidio come volevano credere all’inizio”

Sempre secondo l’indiscrezione del settimanale, Gaetano è stato accusato dalla super testimone Claudia Salerno che ha confermato di aver visto l’uomo spingere la vittima, mentre le due amiche erano in linea per una videochiamata sul balcone.

Una vicenda che ha dei nodi da sciogliere e per la quale la famiglia chiede giustizia e verità.