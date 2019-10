Chi era Annamaria Sorrentino? Miss Campania, morta dopo essere precipitata dal terzo piano di un edificio, lo scorso 16 agosto

Facciamo chiarezza sulla figura di Annamaria Sorrentino e sulla sua tragica e inaspettata morte.

Chi era Miss Campania

Annamaria Sorrentino era un’ex Miss Campania.

Originaria di Melito, in provincia di Napoli, da diversi anni era residente a Nola, sempre in provincia di Napoli.

Lì viveva assieme al marito, non udente, con cui era convolata a nozze da sette anni.

La giovane di 29 anni era sordomuta sin dalla nascita.

Quest’estate era partita, con il marito e con altre tre coppie di sordomuti, alla volta di è Parghelia, a pochi chilometri da Tropea, in Calabria, per trascorrere una vacanza in spensieratezza.

Il mistero sulla tragica morte

Proprio a Parghelia, Annamaria è stata ritrovata in gravi condizioni lo scorso 16 agosto 2019, a seguito di un volo di dieci metri partito dal terzo piano dell’appartamento in cui soggiornava assieme agli altri membri del gruppo.

Portata al pronto soccorso, l’ex Miss Campania è morta dopo due giorni di agonia all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Da allora sono partite le indagini per risalire alle dinamiche dell’incidente. Gli quattro amici presenti nell’appartamento nel momento del volo sono gli unici testimoni e affermano che Annamaria si sia suicidata.

La famiglia, invece, come riportato anche da Giallo, non crede nell’ipotesi del suicidio.

Un ruolo importante nelle indagini lo stanno ricoprendo i continui litigi che segnavano il rapporto conflittuale tra Annamaria e il marito.

Facendo un passo indietro nel tempo, si scopre infatti che la ragazza era stata picchiata dal marito in passato.

Anche poco prima del volo di Annamaria dal terzo piano, nell’appartamento era scoppiata una violenta lite, per la quale i vicini erano stati costretti a chiamare le autorità. Lo scontro sembrava sedato, ma è poi ripreso e culminato con la caduta di Annamaria.

Gli inquirenti stanno ricostruendo il profilo psicologico di Annamaria, per comprendere se potesse davvero essere capace di un simile gesto. Allo stesso tempo, però, il marito è indagato per l’omicidio dell’ex Miss Campania.