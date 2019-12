Annamaria Franzoni, emerge la verità sul reddito di cittadinanza “negato”

Il reddito di cittadinanza negato ad Annamaria Franzoni e la verità dietro questa notizia diffusa da tutti i media

Annamaria Franzoni e il reddito di cittadinanza, una notizia che si è diffusa a macchia d’olio e ora l’avvocato fa emergere la verità.

La libertà della Franzoni

Il delitto di Cogne non è un caso di cronaca semplice bensì l’omicidio di un bambino che nel gennaio del 2002 è rimasto impresso nella memoria di tutti.

Il piccolo Samuele è morto dopo essere stato violentemente ucciso con dei colpi di arma contundente. La versione della madre è sempre rimasta la medesima, ovvero che qualcuno fosse entrato in casa mentre lei accompagnava il primogenito a prendere lo scuolabus.

Nel 2008 è stata condannata per 16 anni accusata dell’omicidio del piccolo Samuele e nel 2014 era stata messa ai domiciliari per buona condotta presso Ripoli Santa Cristina.

Oggi è una donna libera e continua la sua vita con i due figli e il marito, che non l’ha mai lasciata sola restando al suo fianco e credendo in lei.

Da qualche giorno gira però una notizia in merito al reddito di cittadinanza negato dall’Inps. Ma qual è la verità?

La verità sul reddito di cittadinanza

Come evidenzia anche il Resto del Carlino, la notizia che è stata diffusa in questo periodo è falsa. Una fake news per alimentare l’attenzione mediatica verso la vicenda brutale e la protagonista stessa.

L’avvocato difensore della donna Paola Savio smentisce che la donna abbia mai richiesto il sussidio e per questo motivo non le è stato negato. E’ bene evidenziare quindi che non ci sia mai stata la volontà di richiedere il reddito e che l’Inps non lo ha rigettato in base al suo passato – come divulgato.