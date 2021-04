Il padre di Annalisa Scarrone confessa: “Ci ha perseguitato fin dalle elementari…”

Il padre della cantante ha fatto un’incredibile confessione sulla figlia, che è una delle cantanti più amate della discografia italiana.

Conosciamo tutti la bellissima e talentuosa Annalisa Scarrone, che dopo Amici di Maria De Filippi ha ottenuto un successo enorme.

Molto poco, invece, sappiamo della vita privata e della sua famiglia. Abbiamo trovato un’intervista nella quale il padre fa delle incredibili confessioni riguardo lei.

La carriera di Annalisa Scarrone

Annalisa è partita dal nulla e in poco tempo è riuscita a raggiungere incredibili traguardi.

Si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando ad Amici di Maria De Filippi, il talent show che l’ha vista nascere e piazzarsi al secondo posto, dietro Virginio Simonelli.

Poi i dischi, i singoli di successo e le partecipazioni ai vari Festival di Sanremo, che forse non le hanno dato quanto avrebbe meritato.

Oggi, la cantante è amatissima dal pubblico e molto seguita sui social, in particolare su Instagram.

Stasera, sabato 24 aprile 2021, la cantante tornerà nel programma che l’ha vista nascere nelle vesti di ospite d’eccezione, dove si esibirà con la sua Dieci, la canzone che ha portato proprio all’ultimo Festival di Sanremo 2021.

Sappiamo tutto sulla carriera di Annalisa, ma molto poco sulla vita privata. Ecco perché vi riportiamo un’intervista del padre, che svela qualche dettaglio in più sulla giovane artista.

La confessione del padre di Annalisa

Nel corso di un’intervista, il padre della nostra Annalisa ha parlato di com’è nata la passione dell’artista per il canto e in generale per la musica.

A tal proposito ha dichiarato

“E’ un amore nato da piccola. La sua passione è sorta nei primi anni e ci ha perseguitato fin dalle elementari.”

In base a quanto dichiarato dal padre, sarebbe stata la sua insegnante di musica a spronare Annalisa.

L’avrebbe incitata a studiare musica e canto e così l’artista avrebbe scelto di intraprendere questa strada.