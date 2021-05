Annalisa, il post misterioso sui social spaventa i fan della cantante

Gli utenti sui social sono in pensiero dopo il post pubblicato dall’amatissima cantante, che non ha voluto svelare nulla.

Annalisa ha condiviso una storia piuttosto enigmatica sul suo profilo Instagram.

Immagini che hanno messo immediatamente in crisi i suoi fan che la seguono da sempre. Ecco cosa sta succedendo.

La foto enigmatica di Annalisa.

Poche ore fa, l’amatissima cantante Annalisa ed ex allieva del talent show di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato una storia nella quale si mostra su un aereo in partenza.

Immediatamente, sono stati in tantissimi a iniziare a chiedersi quale sia il messaggio che Annalisa ha voluto trasmettere agli utenti condividendo questo post.

Si sollevano anche timori intorno a una fuga di Annalisa, che potrebbe star raggiungendo la sua dolce metà in qualche nido d’amore. La cantante non ha voluto, per il momento, svelare nulla.

Nuovi progetti per la cantante?

E’ letteralmente scomparsa Annalisa dopo aver pubblicato su Instagram una storia nella quale ritrae l’ala di un aereo all’alba e mostra una didascalia piuttosto esplicita che cita:

“Dove si va?”

La cantante non ha voluto, per il momento, svelare di più. In tanti ora credono che Annalisa sia impegnata in nuovi progetti musicali, di cui però non può fare degli spoiler.

Siamo convinti che, se così fosse, si tratterebbe di un altro percorso di successo che la cantante amatissima ha deciso di intraprendere.

Non ci rimane che augurarle buona fortuna e di realizzare al più presto tutti i suoi sogni!