Fabrizio Frizzi, quella proposta spiazzante dietro le quinte di Annalisa Minetti: il commovente racconto

Annalisa Minetti, è una delle cantautrici più apprezzate del panorama italiano, ritornata negli ultimi anni alla ribalta grazie al ‘Tale e Quale Show’ condotto da Carlo Conti.

La cantante di ‘Senza te o con te’, è stata recentemente intervistata da Eleonora Daniele nell’arco dell’ultima puntata di ‘Storie Italiane’ andate in onda.

La Minetti ha voluto ripercorrere i punti salienti della sua carriera, da Miss Italia al Festival di Sanremo, per poi raccontare il suo personale e commovente ricordo in merito all’amato conduttore scomparso nel marzo 2018, Fabrizio Frizzi.

La cantante Milanese, ospite a Storie Italiane, ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera, dalla sua settimana posizione a Miss Italia nel 1997, alla sua vittoria al Festival di Sanremo avvenuta nel 1998 con il brano ‘Senza te o con te’:

da qui il ricordo al grande conduttore, Fabrizio Frizzi, un collega e una figura che l’ha aiutata tanto affinchè potesse raggiungere il successo:

e ancora:

Dopo aver ripercorso anche alcuni tratti importanti del suo privato, tra cui l’esperienza della sua maternità e come questa si sia intrecciata con la partecipazione a ‘Tale e Quale Show‘, interviene il direttore di Novella 2000, presente in studio, Roberto Alessi:

‘La sua è una storia straordinaria che andrebbe studiato nelle scuole. Ogni volta che si è messa in gioco, da Sanremo, a Miss Italia, ad avere i figli, allo sport, ha sempre vinto, lei è un vero gigante ed è una donna che va presa come esempio per imparare come vivere’