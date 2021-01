Annalisa gamba all’aria: il dettaglio bollente in primo piano è da censura

La bellissima cantante, talento partorito dalla scuola di Amici, mostra le sue curve sui social: la Annalisa provocante stupisce tutti.

I follower di Annalisa Scarrone sono letteralmente impazziti dopo la pubblicazione dell’ultimo scatto provocante. L’ex di Amici ancora una volta gioca con la sua sensualità vincendo su tutti i fronti.

Una bellezza sicuramente particolare quella dell’ex talento della scuola di Maria De Filippi. Da tipetta timida e riservata a piccolo gioiello luminoso dalla carriera artistica scintillante.

Annalisa seduce in pose molto piccanti

La ex star di Amici, classe 1985, è arrivata nei primi posti ‘rischiando’ di vincere il primo premio nella categoria cantanti. Le è bastato però un secondo posto, con un montepremi di 50mila euro, per sbancare nel campo della musica sfornando un successo dietro l’altro. Il suo primo album “Nali” è stato prodotto nel 2011 con la Warner Music Italy e viene promosso attraverso il suo singolo “Diamante lei luce lui“.

Dopo quell’album non si è fermata più: la Scarrone ha partecipato per ben 3 volte al Festival di Sanremo nel 2013, 2015 e nel 2018. Ma pare sia in lista anche per la settantunesima edizione del festival. Intanto, non si limita alle canzoni pubblicando foto decisamente bollenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)



Con l’uscita della scuola la sua vita è cambiata in modo radicale, sia fuori che dentro: ha smesso di mangiare carne e questo le ha permesso di perdere qualche chiletto di troppo migliorando la sua autostima e i anche i suoi fan sembrano gradire molto la bellezza che sfoggia senza più inibizioni ma sempre con classe.

Annalisa Scarrone sempre più provocante sui social

La sua nuova immagine le ha permesso anche di diventare testimonial di brand di make-up come Avon con buoni risconti e anche altri brand di abbigliamento che con i loro capi valorizzano un fisico altamente attraente.

Sui social vanta più di 1,4 milioni di followers cosa che le permette di accumulare tantissimi like e commenti. L’ultimo shooting postato in cui la cantante è avvolta in un elegante bianco e nero, si mostra davanti lo specchio con un completo camicia e gonna a scacchi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)



Nello scatto in questione, come potete ben vedere, il talento di Amici poggia la gamba sul lavandino e la gonna diventa sempre più corta. Il dettaglio piccante? La bralette di pizzo sotto la camicia che si intravede chiaramente. Una sensualità spiccata quella della Scarrone che, con ogni scatto, non delude mai i suoi fan.