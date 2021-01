La cantante ha pubblicato una serie di scatti incredibili che rendono evidente la sua trasformazione.

Annalisa si prepara per un anno da urlo. Tanti progetti in serbo per la sua carriera e upgrade previsti anche nella vita privata.

La cantante è molto attiva sui social e celebra l’inizio del 2021 con alcune foto imperdibili, che hanno fatto il pieno di like.

L’ultima serie di scatti è stata postata dall’artista in occasione dell’Epifania e ha ottenuto più di 60mila cuoricini!

Il dettaglio non passa inosservato

Annalisa ha postato alcuni scatti che hanno mostrato un dettaglio incredibile.

Non tutti i fan della cantante lo sapevano, ma la donna possiede un tatuaggio davvero particolare. Si tratta di una conchiglia, che l’artista ha tatuato tra i due seni.

Gli scolli vertiginosi portati da Annalisa hanno talvolta mostrato il tatuaggio che la donna si è fatta stampare sul décolleté.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)



Le ultime foto incredibili mettono ben in evidenza il suo tatuaggio che le conferisce uno stile pazzesco.

Le foto accendono i fan della cantante

In occasione dell’Epifania, Annalisa ha caricato delle foto assurde che sono diventate immediatamente virali sul web.

“6/1/2021 Ultimo giorno di festa (vedi ultima foto) 🙄😂💋#epifania #apparizione“

La cantante è triste per la fine delle vacanze natalizie, ma allo stesso tempo non vede l’ora di mettersi in gioco nei nuovi progetti del 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Le foto mostrano Annalisa in una mise d’eccezione: un completo di pelle super scollato e sensuale, che mette in evidenza il suo tatuaggio.

La donna è riuscita ad alzare la temperatura su Instagram e ad attirare i commenti specialmente dei maschietti che la desiderano.