Anna Wolf, chi è la fidanzata di Andrea Denver: vita privata e crisi

Chi è Anna Wolf, la modella americana di 23 anni, fidanzata con il super modello italiano, attualmente impegnato come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 4

Scopriamo tutti i segreti di Anna Wolf, la modella fidanzata con il bellissimo Andrea Denver, attuale concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip 4, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini.

Chi è Anna Wolf

Giovane e bellissima modella americana di 23 anni, secondo molti sembrerebbe la sorella minore di Chiara Ferragni.

Ed effettivamente entrambe le donne sono appassionate del mondo della moda. Anna di lavoro sfila in passerella e la sua vita privata si divide tra New York e Miami.

Il fidanzato Andrea Denver

La giovane è fidanzata da circa un anno e mezzo, dal 2018, con Andrea Denver, il super modello italiano, che vive e lavora oltreoceano e che è tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Proprio per via dell’improvvisa notorietà raggiunta dal fidanzato, Anna Wolf sembra voler mantenere, per il momento, le distanze da Instagram, per preservare la privacy sulla sua vita privata.

Denver ha invece parlato apertamente della fidanzata tra le quattro mura della residenza più spiata di Cinecittà. Ha affermato di aver fatto tira e molla con la modella a causa della loro differenza di età, che, nonostante sia di soli 5 anni, si farebbe sentire.

Denver ha, infatti, descritto la fidanzata come una giovane che vive la loro relazione con una vena di insicurezza, dovuta alla distanza e alla carriera professionale che li porta spesso in viaggio all’estero.

Il modello italiano ha infine manifestato il desiderio di trasferirsi definitivamente in Italia, abbandonando la vita degli Stati Uniti, luogo in cui continuerebbe a recarsi solo per brevi periodi. Questa volontà sembrerebbe non essere appoggiata dalla fidanzata, che invece desidera rimanere in America per via della sua famiglia.