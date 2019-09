Una delle attrici più apprezzate sul piccolo schermo è, senza dubbio, Anna Valle. In una passata intervista, l’attrice romana ha raccontato di aver dovuto fare i conti con un piccolo problema di salute che l’ha colpita e con il quale si confronta da tempo.

Nel 1995, la sua bellezza e la sua semplicità hanno incanto la giuria del famoso programma di Rai Uno “Miss Italia” aggiudicandosi il primo posto . Da allora, l’ex modella romana è riuscita a dimostrare che oltre alla sua bellezza era una donna ricca di talento. Negli ultimi anni, è una delle donne più amate e apprezzate del piccolo schermo. Grazie ai diversi ruoli in fiction di successo come Commesse, Soraya e Questo nostro amore, Anna Valle ha conquistato i telespettatori.

In una passata intervista apparsa sul mensile Ok-Salute, l’ex modella romana ha parlato della malattia con cui si confronta da tempo. Anna Valle ha raccontato di soffrire di colite.

Durante l’intervista, Anna Valle ha dichiarato che la cosa che la fa impazzire è il suo colon. Da anni, combatte contro la sindrome del colon irritabile:

«Che cosa mi fa impazzire? Il mio colon. Irritabile, lo chiamano i medici. È l’aggettivo che rende l’idea: è talmente suscettibile che basta poco per mandarlo in tilt. So che è un problema diffuso per il quale, in realtà, non c’è una soluzione definitiva!»