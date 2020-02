View this post on Instagram

Nulla va mai dato per scontato. Né l’amicizia, né l’amore. Nulla. Perché se un sentimento o un’emozione li diamo per scontati, perdono la loro vitalità. Dare per scontata una persona significa non darle più l’importanza e l’attenzione che merita. Significa iniziare a perderla. (Agostino Degas)