Il top non contiene il seno durante il balletto, Anna Tatangelo manda in visibilio i fan con un VIDEO

Anna Tatangelo, sorprende tutti con il suo cambio look: il suo ultimo video su Tik Tok fa il pieno di like, bellezza da capogiro!

Dopo la fine della sua relazione con Gigi D’Alessio, l’artista ha deciso di voltare pagina e cambiare in modo drastico il suo look: bellezza dai tratti mediterranei al biondo platino. Ma i cambiamenti non sono finiti qui: Anna Tatangelo ha deciso di cancellare tutti i vecchi post sui social e, non molte ore fa, ha condiviso un nuovo video su Tik Tok che ha mandato in tilt il web: le sue forme sono in primo piano!

Anna Tatangelo: cambio look

Nei giorni scorsi, l’artista, originaria di Sora ( paese in provincia di Frosinone) ha deciso di dare un taglio con il passato e cancellare tutti i post condivisi fino a quel momento sul suo account Instagram. Non è ancora chiaro il perché di questa decisione, ma si pensa possa derivare dal qualche nuovo progetto che Anna Tatangelo ha in ballo per la sua carriera.

La cantante sembra rinata: all’indomani della fine della sua relazione con Gigi D’Alessio, l’artista di Sora appare più spensierata e serena che mai. Non molte ore fa, sul suo account ufficiale è apparso un nuovo video che ha mandato in visibilio il popolo del web. Il motivo è semplice: si mostra in tutta la sua bellezza.

Il nuovo video su Tik Tok: boom di like

La ragazza di periferia più amata d’Italia torna sui social con un video davvero provocante. Anna Tatangelo ha, infatti, postato un nuovo tik tok che la ritrae con indosso un top corto e aderente che fa fatica a contenere le sue forme esplosive.

L’artista delizia i suoi fan con un balletto davvero bollente:

