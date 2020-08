Anna Tatangelo, versione fetish, primo piano sui piedini: fan in delirio

La cantante di Sora stupisce i fan su Instagram, regalando un vero e proprio momento fetish, il primo piano è sui suoi piedi

Anna Tatangelo torna al centro dell’attenzione mediatica per uno scatto che ritrae la cantante come non è stata mai vista e che è diventato immediatamente virale.

La foto in questione è stata postata direttamente dalla donna su Instagram e mostra una versione a dir poco fetish dell’artista. Vediamo di cosa si tratta!

Anna Tatangelo regala la sua versione fetish

Sono molte le nuove versioni di Anna Tatangelo a cui i fan stanno dovendo abituarsi. Dopo la rottura con Gigi D’Alessio, la cantante sta cambiando spesso look e sta stupendo tutti con le sue scelte.

Ha tagliato i capelli in maniera diversa e li ha decolorati ossigenandoli di biondo:

“Mi dico bentornata.”

aveva dichiarato Anna, pronta a gridare a tutti una rinnovata libertà. Adesso, la donna stupisce nuovamente i suoi fan con alcuni scatti che la mostrano in versione fetish.

La foto clamorosa dei suoi piedi

Anna Tatangelo concentra l’attenzione dei fan di Instagram in una precisa direzione.

La donna ha regalato a tutti un vero e proprio momento fetish e ha sfidato anche la cognata Annamaria, nonché moglie del fratello Giuseppe, a lanciarsi assieme a lei nella sfida.

Il post che ha suscitato tanto clamore è quello nel quale la Tatangelo chiede ai suoi fan, tramite un sondaggio:

“Voi avete la fissa dei piedi. Si o No?”

Dopo il quesito, la donna posta l’immagine dei suoi piedi e di quelli della cognata: le due bellissime donne sfoggiano una lo smalto rosa e l’altra quello rosso.

Non è facile distinguere di chi siano i fantastici piedi che hanno regalato un vero e proprio momento fetish agli utenti di Instagram.