Anna Tatangelo ‘Lotta contro il tumore al seno’: la visita necessaria al ottobre, l’invito alla prevenzione per i fan

Anna Tatangelo è molto attiva sui social ed è per questo che con un post ha voluto lanciare un messaggio molto importante circa il tumore al seno

La compagna di Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo, ha voluto lanciare un messaggio molto importante sui social. Parole rivolte soprattutto alle fan. La prevenzione è importante se si vuole contrastare una delle malattie più diffuse, il tumore al seno.

Anna Tatangelo, la lotta contro il tumore al seno: il messaggio sui social

Non ha potuto fare a meno di sottolineare l’importanza della lotta contro il tumore al seno Anna Tatangelo. La compagna di Gigi D’Alessio ha voluto lanciare un messaggio molto importante. Dopo il successo del suo ultimo singolo, Anna è carica di nuovi stimoli e i fan non vedono l’ora di sentirla dal vivo.

Intanto, anche solo vederla sui social nelle sue foto bollenti (con il fisico che si ritrova le basta molto poco per risultare sensualissima) o in quelle dov’è con la sua bella famiglia rende felice i fan. Un’artista speciale Anna, molto sensibile. Ed è proprio per questo che ha parlato sui social della lotta contro il tumore al seno. Purtroppo, molte donne affrontano questa malattia insidiosa.

Anna invita i fan alla prevenzione per il tumore al seno: i sintomi sospetti

Il tumore al seno purtroppo interessa, anno dopo anno, un maggior numero di donne. Per fortuna però la ricerca ha fatto passi da giganti. Ma molte donne ignorano l’importanza della prevenzione. Ci sono sintomi, tra l’altro, che dovrebbero mettere in allerta subito:

Gonfiore di tutto il seno o di una parte di esso

irritazione o increspatura della pelle

dolore al seno o al capezzolo

retrazione del capezzolo (che si ripiega su se stesso),

presenza di un nodulo al seno o sotto le ascelle,

rossore o alterazione della cute

perdita di sangue od altro liquido dal capezzolo,

In ogni caso, dolore o qualsiasi tipo di cambiamento al seno può essere indice di allerta. Anna, con il suo post, ha dimostrata di essere molto vicina alle donne che lottano contro la malattia. La miglior cura resta la prevenzione.