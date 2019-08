Anna Tatangelo implicata in una truffa online, l’appello sui social della compagna di Gigi D’Alessio: ‘Vi prego, segnalateli’

Anna Tatangelo,la compagna di Gigi D’Alessio coinvolta in una truffa online :“No, sono profili con informazioni false! Per favore, segnalateli!”

E’ una delle donne più belle e sensuali del nostro Paese. Il fascino della giovane Anna Tatangelo ha catturato il pubblico maschile non solo per la sua voce ma anche per la sua bellezza. La cantante di Sora pare è coinvolta, a sua insaputa in una truffa online: l’appello sui social.

Anna Tatangelo coinvolta in una truffa online

L’artista, originaria di Sora in provincia di Frosinone, è riuscita a conquistare i suoi fan grazie alla sua splendida voce. Seguitissima sui social, il pubblico maschile apprezza soprattutto i suoi scatti in intimo o in costume in cui emerge la sua estrema sensualità. La compagna di Gigi D’Alessio ha un fisico da urlo, frutto di duri allenamenti e di una dieta salutare. Non molti giorni fa, Anna Tatangelo ha condiviso sul suo profilo IG una nuova foto in costume, mentre si trova in vacanza nella bellissima Costa Smeralda che ha mandato in delirio il popolo del web. Per quale motivo? La cantante indossa un costume dorato che risalta le sue forme e il suo seno esplosivo. La foto, in pochi secondi, ha fatto un boom di like e commenti ma uno di questi ha catturato l’attenzione della cantante.

Nel dettaglio, un utente le ha domandato se la pubblicità dei prodotti dimagranti pubblicizzata dall’artista fosse vera:

“Ho visto su un sito che sponsorizzi un prodotto per dimagrire, prima di comprarlo vorrei sapere se è vero grazie”.

La risposta della compagna di Gigi D’Alessio

L’artista 32 enne ha prontamente risposto al commento precisando che si tratta di profili falsi ed è necessario segnalarli. Ecco l’appello sui social della cantante di Sora:

“No, sono profili con informazioni false! Per favore, segnalateli!”

Anna Tatangelo ha pregato i suoi follower di segnalare il prodotto dimagrante a cui hanno associato il suo volto e il suo nome.