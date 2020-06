Maglietta trasparente, lo zoom mostra troppo: Anna Tatangelo infiamma i social con una foto bollente

Anna Tatangelo irresistibile su Instagram, il top trasparente stuzzica la fantasia dei seguaci: le ultime stories sono da capogiro

Tra le artiste più amate del nostro Paese vi è, senza alcun dubbio, Anna Tatangelo. Molto attiva sui social dove vanta milioni di follower i quali, giorno dopo giorno, ne apprezzano non non solo le sue doti artistiche ma anche la sua straordinaria bellezza. La cantante ha condiviso una serie di stories in cui si mostra con indosso un top trasparente che, inevitabilmente, stuzzica la fantasia dei seguaci.

Anna Tatangelo, top trasparente

Nelle scorse settimane, la cantante è stata al cento delle cronache rosa per la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio. La coppia, almeno per il momento, ha deciso di mantenere massimo riserbo sui reali motivi che si celano dietro alla rottura. Ad ogni modo, i fan sperano in nuovo ritorno di fiamma, proprio come è successo qualche anno fa.

L’artista, originaria di Sora, ama condividere attimi importanti della sua vita quotidiana. Sui social è una vera star e il suo profilo Instagram vanta oltre 1.6 milioni di follower che non si perdono mai un suo scatto. In queste ultime ore, ha condiviso una stories da capogiro: il gioco di trasparenze accende la fantasia dei follower.

Il gioco di trasparenze stuzzica i fan

Non c’è nulla da fare, Anna Tatangelo sa perfettamente come catturare l’attenzione dei suoi ammiratori. Non molte ore fa, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha condiviso una stories che la ritrae con indosso un top color cipria, davvero trasparente che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Ecco il post che ha infiammato il web:

