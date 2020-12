La cantante ha postato una foto che sta facendo il giro del web e che la mostra senza veli. I fan sono allibiti.

Nei giorni scorsi, Anna Tatangelo ha spiazzato i suoi followers su Instagram con uno scatto a dir poco provocante.

La cantante si è mostrata senza veli e ha attirato l’attenzione di tutti gli utenti che la seguono, che l’hanno sommersa di like e commenti.

La foto sta facendo il giro del web ed è diventata virale proprio perché mostra il suo corpo senza censure.

Anna Tatangelo super popolare dopo All Together Now

Anna Tatangelo è reduce dall’esperienza come giudice a All Together Now e si conferma inarrestabile sui social.

L’artista continua a spopolare su Instagram, dove ha raggiunto quota 1,7 Milioni di followers anche grazie al successo del talent show condotto da Michelle Hunziker.

La donna posta spesso scatti che la immortalano a lavoro o mentre compie gesti di vita quotidiana.

Altre foto, invece, la mostrano senza veli o con mise succinte a dir poco provocanti.

L’artista sconvolge con il nudo

Qualche giorno fa, Anna Tatangelo ha postato una foto davvero osé sul suo profilo su Instagram.

Lo scatto ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto i maschietti che seguono l’artista e che constatano giorno dopo giorno quanto stia diventando sempre più seducente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Nelle foto, Anna indossa degli slip e delle calze trasparenti molto attillate, che sono una seconda pelle per le sue gambe.

Sopra, invece, non indossa nulla, neppure il reggiseno. Ha il seno scoperto, che tenta di coprire invano con le mani.

I fan se ne accorgono e glielo segnalano tra i commenti. La gioia dei maschietti è tantissima, che la inondano di like.