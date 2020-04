Il davanzale sobbalza durante il balletto piccante: Anna Tatangelo infiamma i social

Anna Tatangelo, il balletto su Instagram è bollente: il movimento di petto e bacino stuzzica la fantasia dei fan

La cantante, originaria di Sora, torna ad ipnotizzare i suoi seguaci su Instagram. Anna Tatangelo, infatti, è molto attiva sui social e, come tale, condivide attimi della sua vita quotidiana con il web. Non molte ore fa, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha pubblicato un nuovo Tik Tok in cui si esibisce in un ballo davvero seducente: fan in delirio.

Anna Tatangelo, l’addio a Gigi D’Alessio

Lo scorso anno, la notizia del loro ritorno di fiamma aveva fatto sognare i fan della coppia. Ma qualcosa sembra essersi spezzato, tanto da indurre i due a dirsi addio. Non molte settimane, Anna Tatangelo ha ufficializzato la fine della sua storia d’amore con il cantante napoletano:

“Non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea”.

La ‘ragazza di periferia’ sta trascorrendo la sua quarantena insieme al suo piccolo Andrea. Nella giornata di ieri, ha postato un video decisamente bollente.

Il Tik Tok incanta i follower

Lei è un mix di sensualità e fascino. Stiamo parlano ovviamente di Anna Tatangelo. La cantante ha condiviso sul suo account Instagram un Tik Tok che ha lasciato tutti senza parole. Per quale motivo?

La cantante indossa un tuta aderente che evidenzia il suo lato B marmoreo. Inoltre, il top è caratterizzato da una profonda scollatura che mette ben in evidenza il suo seno prosperoso. Il video ha collezionato tantissimi like e commenti. Ecco il post che ha mandato in tilt il popolo del web: