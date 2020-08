Anna Tatangelo si piega: ‘I glutei sfondano i jeans’ – FOTO

Anna Tatangelo, indossa solo reggiseno e jeans: l’ultimo scatto dell’artista spopola in rete

Fisico mozzafiato e super sorridente, sembrerebbe proprio che Anna Tatangelo, dopo l’addio a Gigi D’Alessio, abbia ritrovato la serenità.

Di recente, è apparso sui social un nuovo scatto che ha lasciato tutti senza respiro: la cantante indossa solo jeans e un reggiseno, il web si infiamma.

Anna Tatangelo incanta la rete

In questi giorni, si è diffusa in rete una spiacevole notizia riguardante la mamma di Anna Tatangelo. Dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio, la cantante ha dovuto fare i conti con l’incidente domestico avuto da sua madre. Dopo una caduta la donna è finita in ospedale. Pare che ora stia molto meglio.

Per fortuna a starle accanto è sempre presente il fratello Giuseppe: in uno degli ultimi post, infatti, l’artista ringrazia suo fratello, in quanto nonostante l’estate sia stata segnata da alti e bassi, lui è stato l’unico a regalarle sorrisi veri. Nel giorno del suo compleanno, non poteva mancare una dedica speciale:

La cantante, originaria di Sora, continua ad infiammare la rete con scatti da capogiro. Nell’ultimo trapela perfettamente il suo fascino fuori dal comune.

La cantante indossa solo reggiseno e jeans

Il suo cambio di look, così come il suo nuovo stile musicale, hanno messo tutti d’accordo. Il suo nuovo singolo, ‘Guapo‘ feat Geolier ha riscosso un enorme successo sulle principali piattaforme digitali, in particolare su Youtube dove ha superato quota 6 milioni di visualizzazioni in poche settimane.

Per festeggiare questo importante traguardo, Anna Tatangelo ha condiviso un nuovo scatto mozzafiato. La foto ritrae l’artista di spalle con indosso solo un reggiseno e jeans, quest’ultimi fasciano perfettamente il suo lato B scultoreo.