Anna Tatangelo senza veli per la copertina del suo nuovo album: social in tilt

Anna Tatangelo senza veli per la copertina del suo nuovo album: social...

Anna Tatangelo incendia i social con la sua ultima Stories su Instagram. Lo scatto senza veli diventa subito virale: ”Che bomba!”

La cantante di Sora è tornata poco fa sotto la luce dei riflettori, annunciando il suo progetto musicale tanto atteso, ”Anna Zero”.

E se ”nascere non basta per nessuno”, questo album ha segnato per l’artista la sua personale rinascita.

Una rinascita iniziata a partire dal grandissimo successo di Guapo e Fra me e te, i duetti con Gemitaz per poi passare al suo ultimo singolo Serenata.

Per l’occasione la Tatangelo ha voluto osare passando da un look sportivo, ad un look dalle sfumature sensuali.

La foto copertina del nuovo Album dell’artista ha mandato letteralmente in visibilio i social.

Anna Tatangelo senza veli ammalia gli utenti

La bellissima cantante, come una fenice risorge dalle sue stesse ceneri, sulla copertina del suo nuovo progetto musicale, che come già accennato ha segnato e segnerà la rinascita dell’artista.

Sulla copertina, Anna Tatangelo si mostra completamente senza veli, mentre posa sulle sue ceneri ancora ardenti.

La sua pelle è tinta d’oro e sfumature bluastre e rossastre, mentre le sue forme sinuose e procaci dominano lo scatto, regalando al suo pubblico, che da tempo bramava l’uscita dell’album, uno spettacolo senza uguali.

Una vera ”bomba” di sensualità!

”Anna Zero”, data d’uscita e tracklist

Già disponibile in pre-save, l’album di Anna Tatangelo, uscirà ufficialmente il prossimo 28 Maggio 2021 e sarà costituito da 10 tracce, che vedranno la collaborazione di nomi importanti nel campo della produzione musicale come Emis Killa e Frenetik & Orange.

Le 10 track, sono state annunciate dalla stessa cantante diversi giorni fa mediante il suo profilo Instagram in uno dei suoi ultimi post:

Anna Zero si preannuncia un successo senza precedenti segnando il passaggio dalla ”ragazza di periferia” ad una donna audace, determinata e intraprendente, che sa come ottenere ciò che merita!