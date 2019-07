Anna Tatangelo senza trucco, occhiaie e rughe profonde: ‘Irriconoscibile’ – Foto

Anna Tatangelo si mostra senza trucco e senza filtri: è profondamente diversa e gli haters partono all’attacco. Ecco cosa è successo

Pensavate che i personaggi del mondo dello spettacolo non si mostrassero mai completamente al naturale? Se sì, vi sbagliate. Infatti, pare proprio che Anna Tatangelo, la compagna 32enne del cantante partenopeo Gigi D’Alessio, si sia mostrata senza filtri e senza trucco.

La donna, nello scatto postato su uno dei suoi canali network (su Instagram), si è trovata a dover fare i conti con gli haters che, naturalmente, l’hanno massacrata di commenti negativi, arrivando a definirla un’altra persona.

Anna Tatangelo appare ai suoi followers profondamente diversa

Il fatto è che Anna Tatangelo appare davvero molto diversa: viso scavato, carnagione pallida, rughette che, vuoi il trucco, vuoi le luci, non s’erano mai viste prima, regalandole quell’aspetto quasi etereo, quasi di porcellana.

Un’altra caratteristica sono le sue occhiaie molto pronunciate: non sembra la Anna priva di imperfezioni che tutti conosciamo, cosa che, sicuramente, la maggior parte delle volte, è merito dei truccatori e dall’angolazione delle luci su di lei.

La Tatangelo col viso provato: occhiaie profonde e incarnato pallido

Ultima, ma non per importanza, particolarità della Tatangelo struccata e senza filtri, sono le labbra: gli haters ipotizzano un ritocchino, che, senza rossetto, sarebbe ancora più evidente, stando alla loro opinione.

In un’intervista di un po’ di tempo fa, Anna aveva dichiarato che sin dai 15 anni si sentiva una trent’enne, la questione non è cambiata con gli anni. Si è sempre vestita, si è sempre atteggiata come una donna dell’età di trent’anni.

Un messaggio positivo lanciato da Anna

Comunque, anche senza trucco e anche molto diversa dal solito, Anna appare sempre bellissima con le sue imperfezioni: ogni donna ( e lei stessa ci tiene a promuovere questo messaggio ) è bellissima così com’è.