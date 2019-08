Anna Tatangelo il micro slip non copre abbastanza, la foto bollente diventa virale

Anna Tatangelo il micro slip non copre abbastanza, la foto bollente diventa...

Anna Tatangelo pubblica una foto su Instagram ovviamente non poteva passare inosservata. La posa sensuale lascia poco all’immaginazione

Anna Tatangelo è da anni uno dei personaggi più discussi del panorama televisivo e canoro italiano. Moglie di Gigi d’Alessio e madre di più pargoli, Anna Tatangelo è considerata una delle icone sexy per eccellenza del piccolo schermo.

Sui social è seguitissima e molti ipotizzano addirittura che i suoi followers siano frutto di una forma fisica particolarmente prestante e non di un reale talento canoro. E, tuttavia, non si può negare un dato pratico che da anni la contraddistingue: ogni sua dichiarazione, ogni sua istantanea postata sui social, porta con sé tantissimi commenti positivi sulla sua indiscussa bellezza ma anche una polemica.

Anna Tatangelo lo slip copre troppo poco: lo scatto sensuale

Anna Tatangelo, infatti, non smette mai di stupire. La cantante di Sora ha infiammato gli animi ( e non solo ) dei suoi fan con un outfit, in una foto condivisa su Instagram, che lascia davvero intravedere le sue magnifiche forme.

La compagna di vita di Gigi d’Alessio, nonostante la sua soglia ormai superata dei trent’anni, è a quasi un milione e 500 mila di followers che contemplano il suo fisico alla stregua delle giovanissime e splendide influencer di adesso.

Perché la voce sì, indubbiamente è apprezzata dalle platee, ma quando Anna provoca con il fisico è tutta un’altra storia.

“Day off”

Queste le parole di Anna nella didascalia dell’immagine provocante. E, tuttavia, c’è un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei fan.

Il dettaglio che, ai fan, non è passato inosservato

La Tatangelo posa inginocchiata su di un materassino e gli occhi, inevitabilmente, cadono proprio sul suo lato b, formoso e praticamente perfetto: eppure è proprio su quella perfezione che i followers hanno prestato parecchia attenzione, intravedendo l’ombra di un Photoshop proprio attraverso l’ombra del suo lato b.

L’ombra del didietro della Tatangelo, infatti, non corrisponde perfettamente al lato b mostrato in foto. I fan, dunque, si sono scatenati e adesso la povera Anna è, nuovamente, nel mirino delle polemiche!