I buchi nello slip mostrano troppo, Anna Tatangelo osa troppo: le foto sui social diventano virali

Anna Tatangelo sensuale in piscina: il costume che indossa lascia poco spazio all’immaginazione, fan in visibilio

Tra le artiste più amate del nostro Paese vi è, senza alcun dubbio, Anna Tatangelo. Molto attiva sui social vanta milioni di follower i quali, giorno dopo giorno, ne apprezzano non solo la sua voce ma anche la sua straordinaria bellezza. Non molte ore fa, la cantante ha deciso di stupire tutti: è in piscina ed indossa un costume davvero striminzito che mette ben in evidenza le sue forme da urlo.

Anna Tatangelo in piscina

Nelle ultime settimane la cantante, originaria di Sora, è finita al centro delle voci di gossip per la fine della storia d’amore con con il cantautore partenopeo Gigi D’Alessio, una notizia che ha destato rammarico e delusione tra i fan della coppia. I loro seguaci, infatti, sperano in un nuovo ritorno di fiamma.

L’artista è una vera star sui social e il suo account Instagram vanta oltre 1.6 milioni di follower che non si perdono mai una sua foto o stories. Non molte ore fa, ha condiviso una serie di IG stories che hanno lasciato tutti senza parole.

Il costume è striminzito

La sua sensualità e il suo fascino trapelano dai numerosi scatti condivisi suoi social. Non molte ore fa, Anna Tatangelo ha infiammato il web con stories da capogiro.

E’ a bordo piscina ma un particolare ha catturato immediatamente l’attenzione dei follower. L’artista, infatti, indossa un costume intero stringato che mette ben in evidenza le sue curve stratosferiche e pare faccia fatica a contenere il suo seno. Ecco le stories che hanno mandato in visibilio il popolo del web:

