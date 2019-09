Anna Tatangelo la scollatura esplode ‘Tet*e che suonano come una batteria’: i fan si infiammano – Foto

Anna Tatangelo, sensuale e provocante sui social, l’ultimo scatto ha conquistato i suoi follower: “potrebbe far suonare le sue forme e curve come batterie”

La cantante di Sora, Anna Tatangelo, è una delle donne più belle del nostro Paese. La sua sensualità trapela dagli scatti che pubblica sui social ma l’ultimo ha letteralmente fatto impazzire il web: seno prorompente e curve mozzafiato.

Anna Tatangelo, sensuale in costume

Una bellezza senza paragoni quella di Anna Tatangelo. La compagna di Gigi D’Alessio oltre ad avere una voce che ha conquistato intere generazioni di fan è anche una donna bellissima. Un talento che le ha permesso di diventare una delle donne più belle d’Italia. Seguitissima sui social, Lady Tatangelo non manca mai di stupire i suoi follower con scatti che lasciano senza respiro. Questa volta la cantante, originaria di Sora, sembra aver esagerato e ha mostrato più del dovuto per la gioia dei suoi seguaci. Per tutta l’estate ha deliziato i suoi fan con foto in bikini nella splendida isola greca Mykonos mandando in tilt i vari social network.

Gli scatti hanno collezionato tantissimi like e un boom di commenti o condivisioni tra Instagram e Facebook. Nel dettaglio, la compagna del cantante napoletano ha condiviso uno scatto molto semplice ma che allo stesso tempo lascia intravedere il suoi seno prosperoso.

La foto della cantante conquista il web

Lo scatto in questione mostra la cantante Prorompente, esplosiva, travolgente. Labbra socchiuse, occhiali da sole e costume nero ed una scritta equivoca ‘iceberg’.

Una utente ha così commentato la foto:

“Con il fisico che ha, la carriera artistica musicale è già in lei stessa: potrebbe far suonare le sue forme e curve come batterie. Ahi voglia come le fa suonare le forme e curve, per questo si son formate così grandi”.

Insomma, ancora una volta, Anna Tatangelo ha stregato con la sua immensa bellezza il popolo del web.