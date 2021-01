La ex di Gigi D’Alessio ha un corpo da urlo che negli ultimi tempi sta mettendo in risalto per il piacere dei fan: con l’ultimo selfie Anna Tatangelo si è superata.

La bellissima cantante non smette di pubblicare foto piccanti e seducenti: Anna Tatangelo ama giocare con il suo corpo senza cadere però mai nell’eccesso.

Le curve sempre più prorompenti lasciano senza parole i fan: sguardi da gatta e corpo da pantera, Anna sa come sedurre chiunque posi lo sguardo sulle sue foto.

Anna Tatangelo seduce con un selfie allo specchio

La sua voce è sicuramente bellissima ma le sue curve sono da togliere il fiato: Anna Tatangelo questo lo sa bene per questo gioca con selfie e foto che fanno spesso il boom di like. Dopo la separazione da Gigi D’Alessio la cantante si è sentita più libera di giocare con il suo corpo ma sempre con moderazione.

Pochi giorni fa Anna ha compiuto 34 anni, ma a guardarla sembra che il tempo per lei si sia fermato. Allenamenti e dieta bilanciata l’aiutano a restare sempre una bellezza invidiabile anche dalla colleghe più giovani. Basta vedere l’ultimo selfie condiviso per rimanere senza parole.

Il selfie mette in risalto le curve prorompenti

Collaborazioni con artisti famosi, pezzi scritti da autori amati e molto ascoltati nel campo musicale le hanno permesso di avere un posto stabile in quello che oggi è il panorama musicale nazionale.

I fan, nell’attesa del nuovo singolo, si consolano con le sue foto che regalano sfumature del suo essere inedite e accentuate da un colore di capelli assolutamente originale per lei da sempre brunissima.

L’ultimo scatto mette in risalto le sue forme e l’innata sensualità: anche in tuta o in pigiama Anna riesce a stuzzicare le fantasie dei fan.