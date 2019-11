Anna Tatangelo il sedere scoppia nei pantaloni: gli scatti bollenti infiammano il web

Anna Tatangelo è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Le foto che ha pubblicato ieri non potevano non attirare l’attenzione

Un lato B che di certo non passo inosservato. Il fatto è che Anna Tatangelo è bella tutta. La compagna di Gigi D’Alessio esibisce un fisico e una voce che fanno invidia a tante sue colleghe italiane. La sua voce è solo seconda al suo fisico scultoreo e al visino che sembra sempre quello di una ragazzina. Anche sotto l’ultima foto, i commenti dei suoi ammiratori non si sono fatti mancare.

Anna Tatangelo lato B in evidenza nelle ultime foto

Nelle ultime foto caricate sui social Anna Tatangelo sta mostrando di avere un corpo che potrebbe far invidia alle colleghe più giovani. La cantante ha pubblicato uno scatto con un outfit elegante ma allo stesso tempo estremamente sexy.

Anna con i suoi scatti fa ingelosire un bel po’ il suo Gigi D’Alessio. Il compagno e padre del suo unico figlio con il suo sangue latino sicuramente non tollera i commenti più audaci. Alla cantante vengono riferiti spesso e volentieri epiteti poco garbati, pur restando sempre nei limiti del sensuale.

Anna, la bellezza mediterranea nel mondo

Una cantante come lei ha un grande compito di portare nel mondo non solo il talento canoro italiano, ma anche quello della bellezza. Anna però non sa che con le sue foto non fa altro che alimentare i sogni erotici dei suoi fan che evidentemente apprezzano oltremodo la sua bellezza.

Nelle foto postate poche ore fa Anna dà risalto al punto vita sottile e piccolo che enfatizza il sedere alto e sodo frutto di dieta e allenamento costante. Un vero modello di sensualità. Una come Anna è stata baciata due volte da madre natura. Gigi fa benissimo ad esserne super geloso! Chi non sognerebbe di stare con una donna bella, talentuosa e intelligente? Insomma, non bisogna aggiungere altro.