Anna Tatangelo selvaggia: piedi nudi e lingua tutta fuori, la scollatura è da infarto

Piedi nudi, lingua fuori e scollatura da infarto: la cantante torna ad infiammare la rete con le sue Instagram stories.

Nelle scorse ore, Anna Tatangelo ha condiviso una serie di stories che hanno immediatamente infiammato la rete. Piedi nudi, lingua fuori e la profonda scollatura accendono, inevitabilmente, la fantasia dei seguaci.

Anna Tatangelo, il mistero dei post scomparsi

Non è la prima volta che Anna Tatangelo decide di rimuovere tutti i post sul suo account Instagram. Nei mesi scorsi, l’artista ha cancellato tutte le foto per annunciare la svolta nel campo musicale e mostrare il nuovo look al suo pubblico virtuale: da capelli color corvino ad un biondo platino che sembra donarle molto. Ma ora cosa si cela dietro la scelta di rimuovere tutti i suoi post?

Questa mattina è apparso un’immagine piuttosto enigmatica su uno sfondo nero e con la con la scritta C’era una volta… Ci sono altre novità che bollono in pentola per l’ex compagna di Gigi D’Alessio? Staremo a vedere.

Ad ogni modo, prima di rivoluzionare nuovamente il suo account, la cantante ha condiviso una serie di stories che hanno stuzzicato la fantasia dei fan. Il motivo è semplice: la sua sensualità è esplosiva!

Guapo 10.000.000 su YouTube 🏎🔥Grazie a tutti❤️@realgeolier2 @iamdatboidee @mixertbeatz @martinamay @lorenzoambrogio @alxssandroman Pubblicato da Anna Tatangelo su Domenica 4 ottobre 2020

Le IG stories catturano l’attenzione dei fan

La cantante, originaria di Sora, è attualmente impegnata nella giuria di All Together Now insieme a Francesco Renga e Rita Pavone. La trasmissione, condotta da Michelle Hunziker, tornerà con una nuova versione: è, infatti, prevista la presenza di una giuria fissa formata dai tre cantati su citati.

Mentre era intenta a prepararsi per la registrazione, ha condiviso diverse stories che hanno catturato l’attenzione dei seguaci. In una di queste mostra i suoi piedi:

La Tatangelo,inoltre,mostra anche l’outfit: indossa una camicia bianca super aderente che risalta perfettamente il suo lato A: