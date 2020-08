Anna Tatangelo, lo slip s’incastra tra i glutei: tutta bagnata incendia la fantasia dei fan

La nota cantante originaria di Sora sconvolge i suoi fan su Instagram con uno scatto bollente che mostra tutte le sue forme

Guardiamo insieme lo scatto hot postato da Anna Tatangelo su Instagram!

La bellezza stravolgente di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo si rimette al centro dell’attenzione dei media con uno scatto che ha letteralmente alzato la temperatura di Instagram, posizionandola su “bollente”.

La Tatangelo rimane una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale del momento, per il suo timbro riconoscibile e per la volontà di mettersi in gioco in featuring.

La sua svolta rap ha fatto impazzire i fan: il singolo Guapo, in collaborazione con Geolier, è stato uno dei tormentoni di questa estate.

Oltre che per il suo talento, la cantante di Sora è seguitissima anche per la sua bellezza, che viene riconfermata sempre negli scatti che regala ai fan su Instagram.

La foto clamorosa della cantante

L’ultimo scatto pubblicato da Anna Tatangelo non è passato inosservato ai fan sui social! La cantante si è goduta gli ultimi giorni di relax in piscina e si è lascia immortalare proprio mentre è in acqua.

Indossa un costume rosso che non copre tutto e che va cadere una pioggia di like! Lo scatto è da capogiro:

“Ultimi giorni di relax poi si riparte!”

– scrive Anna Tatangelo nella didascalia dell’ultimo post di Instagram. Un post con cui augura buon weekend ai suoi numerosissimi followers.

Il costume intero rosso mette in risalto il fisico scultoreo e allenato della cantante di Sora, che ama tenersi in forma con l’esercizio fisico. I risultati si vedono eccome!