Il mega evento di Salmo ha scatenato l’ira di tantissimi artisti, tra cui: Fedez, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Gemitaiz e anche Anna Tatangelo.

Il rapper sardo, pochi giorni fa, ha portato in piazza migliaia di fan con un concerto improvvisato, colmo di persone senza mascherine e senza i controlli sanitari preventivi.

Salmo aveva annunciato un concerto senza svelare città e orario e così molte persone si sono riversate nel centro di Olbia.

Tutto ciò, ha alimentato un enorme polemica sui social, a partire da tantissimi suoi colleghi che hanno attaccato il rapper per il gesto non adatto al periodo che stiamo attraversando, a causa della pandemia.

Soprattutto Fedez, che ha subito preso le distanze dal live del collega.

Sui social, i due, hanno avuto un pesante botta e risposta.

Ad intervenire sull’argomento, è stata proprio Anna Tatangelo, scopriamo cosa ne pensa.

Nelle Instagram Stories, la cantante ha rivelato:

“Credo che in una situazione del genere sia facile perdere la pazienza, soprattutto quando le istituzioni non tutelano il nostro settore ormai da troppo tempo.”

Ha aggiunto:

“Su questo capisco a pieno Salmo. Tutti noi abbiamo voglia di tornare sul palco e di farlo in un certo modo. Solo su una frase non sono d’accordo ‘non sei un artista se non infrangi le regole’”