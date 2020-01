Anna Tatangelo costretta alla psicoterapia: la confessione sconcertante sui social

Anna Tatangelo è molto amata dai suoi fan. Nelle sue ultime stories ha fatto una confessione inaspettata rivelando un retroscena inedito del suo privato

Anna Tatangelo è uno dei volti iconici della musica leggera italiana.

Fidanzata con il cantautore partenopea Gigi D’Alessio è molto seguita sui social, ama condividere con i suoi fan il suo quotidiano professionale, che spesso si configura in scatti ‘piccanti’, un pò meno la sua vita privata e gli affetti, che come ha recentemente spiegato in una sua stories non ama che siano sotto i riflettori.

Nel corso di un confronto con i suoi followers sui social però ha rivelato un inaspettato retroscena del suo privato personale. Scopriamo di più.

Anna Tatangelo: ‘Ho seguito un percorso di psicoterapia’

Nell’arco del suo confronto con i suoi fan a cui a chiesto di porle delle domande, la cantante di Sora ha voluto condividere con loro le sue idee, i suoi valori e le sue emozioni, senza maschere o filtri.

Tra apprezzamenti e complimenti, Anna Tatangelo alla domanda di una fan che le ha chiesto se mai in passato le fosse stato necessario seguire un percorso di psicoterapia e se mai lo consiglierebbe, ha risposto:

‘ho fatto un percorso anche io, se avete bisogno di tirar fuori delle cose è giusto che sia così e giusto trovare qualcuno con cui parlare’

ha dichiarato l’artista, la quale ‘tra le righe’ fa presumere che in passato abbia attraversato un momento difficile, senza scendere nei dettagli, e che l’aiuto di uno psicoterapeuta sia stato importante per lei.

Ed è per questo che invita i suoi fan che credono di aver bisogno di un supporto più specifico, di rivolgersi ad una figura specializzata come lo psicoterapeuta senza alcuna remore (l’articolo continua dopo la foto).

Anna Tatangelo: ‘Ecco perchè non pubblica mai foto inerenti alla sua vita privata

Inoltre tra le diverse domande, la compagna di Gigi d’Alessio ha voluto cogliere l’occasione per spiegare perchè non pubblicasse mai foto della sua famiglia e momenti privati con loro.

La Tatangelo ha così spiegato, che chi la segue da tempo sa che per un pò vuol tenere la sua vita privata lontana dai riflettori e dalle finestre social, e senza dare troppe spiegazioni sottintende che, vorrebbe che la sua scelta fosse rispettata e capita, soprattutto perchè essendo i suoi fanno ‘parte integrante della sua vita’, possono comprendere una scelta così importante, quanto per lei evidentemente necessaria.