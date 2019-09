‘Ti faccio male!’ Anna Tatangelo, curve troppo in vista: i fan non resistono alla provocazione – Foto

‘Ti faccio male!’ Anna Tatangelo, curve troppo in vista: i fan non...

Una foto che mostra tutta la bellezza e le curve esplosive di Anna Tatangelo scatena la reazione dei fan e qualcuno esagera. Ecco cosa è successo.

La bellissima Anna Tatangelo infiamma i followers con il suo sorriso e il seno prosperoso in risalto. Cosa le hanno detto

Una nuova stagione per la bella Anna Tatangelo

Dopo aver deliziato i fan con l’ultimo singolo uscito a giugno 2019 dal titolo “Tutto ciò che serve”, la cantante si è presa un periodo di pausa con una vacanza al sole e al caldo delle spiagge della Grecia con suo figlio Andrea.

Non ha mai smesso però di aggiornare i fan e le sue foto sono sempre cliccatissime e piene di commenti di affetto ed apprezzamento.

Anche i suoi concerti estivi, hanno raggiunto degli alti gradi di apprezzamento con i fan più appassionati che l’hanno seguita anche in questa rovente estate.

Qualche giorno fa infatti ha incantato Taormina con la sua voce e la sua bellezza.

Ora è settembre però, Anna ha dato l’addio a costume e spiaggia e si prepara a ricominciare un periodo molto impegnativo professionalmente ed Anna continua a far galoppare la fantasia dei suoi fan con foto che la ritraggono sempre provocante ma mai volgare.

La foto che ha fatto impazzire i fan

La bella Anna non smette di condividere suoi scatti anche ora che ha dovuto abbandonare il costume, e le sue foto sono sempre molto provocanti anche se mai volgari.

La Tatangelo riesce ad essere bella e sensuale ogni cosa indossi: nell’ultima serie di scatti postati su Instagram infatti è apparsa con una salopette scura, con un top abbinato e scarpe da ginnastica.

La carica sensuale della cantante è comunque altissima ed i suoi fan non sono rimasti indifferenti.

Quello che ha colpito di più è il suo splendido e contagioso sorriso che comunica la grande voglia di vivere di Anna.

“E’ la tua arma migliore questo sorriso, nessuno lo può abbattere!!Ridi e sorridi sempre”

Uno dei fan però si spinge più in là e forse ancora accecato dai bollori estivi lascia un commento che pare fuori luogo ed eccessivo.

“Io ti faccio male”

Quello che è di certo un maldestro tentativo di far sentire il proprio affetto alla cantante è scritto con termini ed una forma che potrebbe renderlo equivoco.

Non essendo un dialogo verbale ma un messaggio scritto infatti potrebbe essere interpretato come un messaggio minaccioso, potendo portare a conseguenze anche serie nel caso in cui venisse letto in questa chiave.

E’ importante che gli utenti di internet imparino che anche la comunicazione scritta ha delle su regole ed è sempre meglio rileggere cosa si è scritto.

Anna per ora non ha commentato e molto probabilmente continuerà a godersi i motivi che la fanno sorridere come nella foto tanto amata dai suoi followers.