Anna Tatangelo, sotto il soprabito nulla: l’outfit da Venere Nera e la posa da censura sulle scale, mandano in tilt i social.

La cantate, originaria di Sora (in provincia di Frosinone), è una delle reginette assolute di Instagram. Di recente, Anna Tatangelo ha condiviso un nuovo post che subito ha catturato l’attenzione dei suoi follower: con un look total black e posa da censura infiamma la rete!

Negli ultimi mesi, Anna Tatangelo è stata protagonista delle voci di gossip per la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio. Dopo l’addio all’artista napoletano, è radicalmente cambiata.

La cantante ha deciso di voltare pagina a partire dal suo look: da capelli neri corvino ad un biondo platino che ha subito ottenuto consensi da parte del suo pubblico virtuale.

Posa da censura sulle scale => Immagini