Anna Tatangelo, il seno rotola fuori dalla giacca: social in tilt – FOTO

La bellissima Anna Tatangelo toglie il fiato con le sue foto. La cantante rinuncia all’intimo per provocare i fan sui social.

La sensualissima Anna Tatangelo sa diventare la protagonista del web. Le sue foto sono destinate a fare tante views diventando in poche ore estremamente virali.

La cantante di Sora ormai fa della sua bellezza un’arma di seduzione di massa riuscendo a pieno nel suo intento: far parlare di sé.

Anna Tatangelo, senza reggiseno apre la giacca: boom di like

Le pose di Anna Tatangelo, quando sono senza veli o con pochissimi veli, hanno sempre un certo impatto sui social. Non si può che restare senza parole nell’ammirarla. I cuoricini non possono mancare come i like e i commenti più o meno decenti.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio è un modello di bellezza per tante ragazze e per gli uomini è di certo un piacere la sua visione. Una cantante, ma non solo. Grazie al suo volto bellissimo e al suo corpo in perfetta forma, Anna è anche una modella molto richiesta.

Anna sbottona la giacca maliziosamente

In questo ultimo post pubblica quattro scatti in sequenza dove sia a colori che in bianco e nero sprizza sensualità da tutti i pori. Anna questa volta ha voluto giocare con un abito vintage, gessato, pantaloni e giacca con delle spalline molto retrò.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)



Ma la giacca mostra un sin da subito un particolare assai piccanti: l’assenza del reggiseno. Il seno al vento fa capolinea fuori la giacca: qualcuno non esita a dichiararle il uso amore con frasi romantiche.

I like si sprecano con il suo nuovo profilo IG che vanta più di 1,7 milioni di fans. Questa volta, la cantante non mette nessuna didascalia a corredo delle sue foto bollenti, solo un cuore nero che in qualche modo non fa altro che evidenziare il suo lato più oscuro contornato da un’estrema sensualità.