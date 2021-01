Anna Tatangelo, la gonna si alza troppo: l’intimo rosso è da censura

La cantante ha postato alcune storie nelle quali mostra il completino intimo che ha indossato in occasione della notte di Capodanno.

Anna Tatangelo colpisce nel segno ancora una volta e attira l’attenzione di tutti i suoi seguaci su Instagram.

La donna è seguita da ben 1,7 milioni di followers, che la seguono puntualmente e che la riempiono di like!

Questa volta Anna Tatangelo li ha spiazzati, mostrando l’intimo rosso che ha indossato nella notte piccante di Capodanno.

Notte piccante per Anna Tatangelo

La nota artista è reduce dall’esperienza come giudice del programma di Michelle Hunziker All Together Now.

Anna è in ferie e ha più tempo da dedicare ai suoi profili social, che sono tornati attivissimi.

Ogni foto postata dalla Tatangelo fa il pieno di like e riesce a raggiungere anche 50mila cuoricini.

Anna Tatangelo sa bene qual è l’ascendente che ha sui suoi fan e posta spesso foto che la ritraggono con mise davvero seducenti.

In occasione del Capodanno, pare proprio che si sia preparata per una notte piccante e così ha mostrato a tutti il suo completo intimo rosso!

Il completo intimo rosso della cantante

Anna Tatangelo esagera e posta alcune storie nelle quali mostra il suo completino intimo rosso, quello che avrebbe indossato la notte successiva, in occasione del Capodanno.

Nella storia, Anna si scopre e mostra la bretella del reggiseno. La scollatura è davvero profonda e mostra il seno prosperoso ed esplosivo.

Poco prima che arrivi la mezzanotte, Anna Tatangelo posta un’altra storia, dove mostra, questa volta, le sue cosce.

Ha optato per una minigonna davvero striminzita e indossa dei collant trasparenti.

I fan sono impazziti alla vista delle curve di Anna Tatangelo e l’hanno letteralmente sommersa di commenti.