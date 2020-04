La scollatura si apre tutta mentre si abbassa, Anna Tatangelo da infarto sui social

Anna Tatangelo baciata dal sole: il mini top e gli shorts stuzzicano la fantasia dei follower

La sua straordinaria bellezza continua a far battere il cuore di milioni di fan. La bacheca di Instagram della cantante è ricca di momenti della sua vita quotidiana e, molti di questi, ritraggono Anna Tatangelo in una veste decisamente affascinante. Domenica, l’arista ha deciso di regalare un nuovo scatto ai suoi seguaci: è fuori al balcone per asciugare i capelli ma i fan notano tutt’altro.

Anna Tatangelo baciata dal sole

Oltre ad avere una bellissima voce, Anna Tatangelo è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico per il suo fascino. Sul web è una vera star e il suo account Instagram vanta oltre 1.5 milioni di follower che non si perdono mai un suo post. Con l’arrivo della bella stagione, l’artista ha deciso di asciugare i suoi capelli al sole.

“È veramente primavera quando puoi lasciare asciugare i capelli al sole ” .

Questa è la didascalia che accompagnano gli ultimi scatti condivisi. Tuttavia, l’attenzione dei fan è stata catturata dall’outfit indossato dalla cantante fuori al balcone di casa.

Il mini top e gli shorts incantano

Una splendida giornata di sole illumina il nostro Paese tanto da spingere Anna Tatangelo ad asciugarsi i capelli fuori al balcone. Per l’occasione, l’artista indossa degli shorts davvero corti ed un mini top ad incrocio le fascia i seni, parzialmente scoperti.

Lo scatto stuzzica inevitabilmente la fantasia dei fan che si sono scatenanti in una serie di commenti coloriti:

“Gnoccona intrigante”, “Che dire, il sole a confronto non è nulla”, “Sei uno spettacolo della natura”, “Poco da dire … tanto da guardare”,“Sei un fiore appena sbocciato in questa primavera casalinga”.

Ecco il post che ha infiammato i social:

Come sempre, le foto dell’ex compagna di Gigi D’Alessio hanno collezionato un boom di like e commenti.