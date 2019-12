Anna Tatangelo, il seno trabocca dal top rosso durante gli esercizi: l’incidente bollente in palestra infiamma il web

Anna Tatangelo Instagram, il micro top rosso indossato per l’allenamento manda in delirio il popolo del web

La sua voce ha incantato milioni di fan in tutto il Paese, così come la sua immensa bellezza. Anna Tatangelo è, infatti, una delle donne più desiderate d’Italia. La cantante, originaria di Sora, è molto attiva sui social dove non manca mai di condividere scatti della sua vita quotidiana. Non molte ore fa, la compagna di Gigi D’Alessio ha voluto condividere con i suoi seguaci un momento importante: l’allenamento settimanale ma il micro top che indossa lascia ben poco all’immaginazione.

Anna Tatangelo, allenamento bollente

La cantante , originaria di Sora, continua a lasciare a bocca aperta i suoi follower. Anna Tatangelo vanta su Instagram oltre un milione di fan e sul popolare social network non perde mai l’occasione di stupire i suoi seguaci. La scorsa settimana, la compagna di Gigi D’Alessio ha pubblicato uno scatto che ha mandato in visibilio il popolo del web mostrando i tatuaggi che ha impresso sul corpo. Le foto hanno fatto letteralmente impazzire i fan della cantante.

Non molte ore fa, ha condiviso una serie di IG stories che hanno conquistato davvero tutti. Per quale motivo? Si è dedicata all’allenamento quotidiano ma un dettaglio piccante ha catturato l’attenzione degli utenti più maliziosi.

Il micro top incanta i follower

La maggior parte dei personaggi del dello spettacolo che usano i social per documentare la loro quotidianità. Non molte ore fa, Anna Tatangelo ha condiviso un momento importante della vita di tutti i giorni: il suo allenamento settimanale.

La cantante e compagna di Gigi D’Alessio ha pubblicato vari video tra le stories del suo work out odierno ma quello che ha catturato l’attenzione dei follower è l’abbigliamento indossato che mette che lascia intravedere il suo seno esplosivo. Ecco gli scatti che hanno infiammato il web: