Spalanca le gambe e mostra la protuberanza, Anna Tatangelo infiamma con gli short cortissimi

Anna Tatangelo pazzesca sul balcone, in micro shorts spalanca le gambe: gli ultimi scatti della cantante mandano in delirio il web

La cantante, originaria di Sora, torna ad incantare i suoi follower su Instagram. Anna Tatangelo è seguitissima sul noto social network e il suo profilo ufficiale, infatti, vanta oltre 1,5 milioni di seguaci che non si perdono mai un suo nuovo post. In queste ore, il web è letteralmente impazzito per l’ultimo scatto che ha raggiunto più di 30 mila like. Il motivo è semplice: in mini shorts è straordinaria.

Anna Tatangelo, l’ultima foto è bollente

Sono passati quasi 20 anni, da quando la giovanissima Anna Tatangelo è riuscita a conquistare la giuria dell’Ariston. Nel 2002 ha vinto il Festival Di Sanremo nella sezione «Giovani», con il brano Doppiamente fragili. Da quel momento è accresciuta la sua popolarità e la sua voce, così come la sua straordinaria bellezza, continua a lasciare milioni di fan senza parole.

In questo periodo di lock-down per il Paese, la cantante è riuscita ad intrattenere i seguaci con la sua splendida voce e la sua bellezza da capogiro. Non molte ore fa, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha condiviso un nuovo scatto che ha infiammato il web.

Mini shorts e gambe spalancate

In queste ore, l’artista ha pubblicato una serie di stories su Instagram dove si immortala dall’alto e con il sole bacia le sue grazie (continua dopo le foto).

Poco più tardi, Anna Tatangelo ha condiviso uno scatto che la ritrae sul balcone con mini shorts che mettono ben in mostra il suo fisico da urlo. Un utente ha commentato così:

“Ammazza sei una stanga! Che gambe…” https://www.instagram.com/p/CASobMnHe49/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Le curve nude sbrodolano dai vestiti, Anna Tatangelo manda in tilt il web con le sue stories