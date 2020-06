La manica troppo bucata, il seno rotola fuori: Anna Tatangelo infiamma la rete con una foto bollente

Anna Tatangelo pazzesca su Instagram, il suo décolleté fa capolinea alla maglia: l’ultimo scatto della cantante stuzzica la fantasia dei follower

E’, senza alcun dubbio, una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. Anna Tatangelo ha iniziato la sua carriera da giovanissima ed è riuscita a conquistare il pubblico non solo per la sua splendida voce ma anche per la sua straordinaria bellezza. Dopo la separazione da Gigi D’Alessio, la cantante appare più serena che mai e ha deciso di voltare pagina e cambiare in modo drastico il suo look: bellezza dai tratti mediterranei al biondo platino. L’ultimo scatto condiviso condiviso sui social ha mandato in tilt i fan: la maglia è troppo larga e mostra più del dovuto.

Anna Tatangelo pazzesca su Instagram

Nell’ultima settimana, si è molto parlato di Anna Tatangelo in quanto, oltre a rivoluzionare il suo look , ha deciso di rimuovere tutti i post sul suo account Instagram per poi pubblicare un suo scatto nella sua nuova versione 2020: il suo cambiamento è stato molto apprezzato dai follower. Non è ancora chiaro il perché di questa decisione, ma si pensa possa derivare dal qualche nuovo progetto che l’artista ha in ballo per la sua carriera.

Non molte ore fa, la cantante ha condiviso un altro post che, come sempre, ha collezionato un boom di like e commenti. Il motivo è semplice: il vedo-non-vedo creato dalla maglia larga che indossa stuzzica la fantasia dei fan.

Il vedo-non-vedo lascia senza parole

Non c’è nulla da fare, Anna Tatangelo sa perfettamente come catturare l’attenzione dei suoi seguaci.

In queste ore, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha pubblicato una nuova foto in cui si mostra con indosso una maxi t-shirt che lascia poco spazio all’immaginazione.

