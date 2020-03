Anna Tatangelo, sotto la gonna senza intimo accavalla le gambe: lo scatto in bianco e nero blocca la rete

Anna Tatangelo incantevole su Instagram, la foto dal basso mette in mostra le sue forme: la stories su IG.

Sui social è una vera star e il suo account Instagram vanta oltre 1,5 milioni di follower. Oltre ad aver una splendida voce, Anna Tatangelo ha conquistato tutti con la sua straordinaria bellezza. I suoi tratti, tipicamente mediterranei, la rendono una delle donne più desiderate del bel Paese. Non molte ore fa, l’artista ha condiviso sui social un nuovo scatto che ha infiammato il web: la posa dal basso stuzzica la fantasia dei fan.

Anna Tatangelo incanta con la sua voce

In questo periodo particolarmente difficile per il nostro Paese, molti personaggi del mondo dello spettacolo, utilizzano i social in modo straordinario. In molti, per diffondere l’importante slogan ‘Io resto a casa‘ e dunque invitare i proprio fan a non uscire se non per comprovate esigenze di necessità, condividono su Instagram segreti che riguardano l’allenamento, il make-up, ricette gustose. C’è anche chi intrattiene i suoi fan con delle dirette: tra questi c’è anche Anna Tatangelo. L’artista, originaria di Sora, qualche giorno fa ha avviato una diretta e ha incantato tutti con alcuni dei suoi più celebri brani come ‘Doppiamente fragili‘, con il quale ha vinto il il Festival di Sanremo (sezione giovani nel 2006), La Ragazza di Periferia, Quando due si lasciano. Infine, un classico della canzone italiana ‘ E penso a te’. (Continua dopo il post)

Non molte ore fa, ha deliziato i suoi fan con un nuovo scatto decisamente bollente.

La posa stuzzica la fantasia dei follower

La cantante si prende la scena su Instagram con uno scatto semplice e allo stesso tempo sensuale. Nello scatto in questione, Anna Tatangelo indossa un maglione largo e corto che mostra le sue gambe. Un foto davvero seducente strategicamente scattata dal basso.

Ecco lo scatto che ha infiammato il web: